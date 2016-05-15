تلاش برای ورود به هزاره سوم با یک کنسرت خیریه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری كنسرت جشن ۲۵ سالگی محک با اجرای هنرمندانه گروه کامکارها یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه با حضور هوشنگ كامكار، احمیدرضا نوربخش و مدیرعامل مؤسسه خیریه محك در تالار امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
توانمندسازی زیرساختهای اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنی
در ابتدای مراسم آراسب احمدیان مدیرعامل مؤسسه خیریه محک با اشاره به فعالیتهای مؤسسه و بیمارستان فوق تخصصی محک در زمینه خیریه، درمان و تحقیقات گفت: محک از یك ایده شكل گرفت و این ایده ۲۵ سال است که در عین ماندگاری رو به توسعه حرکت میکند و حركت در این مسیر توسعه مانا افتخاری است که مردم ایران با مشارکت و مهر خود رقم زدهاند. راز ماندگاری محک به عنوان سازمان مردم نهادی که سال ۲۰۱۶ در بین ۲۹۹ سازمان در جهان رتبه چهارم را در ممیزی NGO Benchmarking کسب کرده آرزوهای بزرگ گردانندگان این سازمان برای توسعه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان و همتهای بلند نیکوکاران برای پشتیبانی از این آرزوهاست.
احمدیان در بخشی دیگر از سخنان خود درباره فعالیت محک و برگزاری كنسرتهای خیرخواهانه گفت: کوفی عنان، دبیركل وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش سه عنصر اساسی یعنی نهاد دولت، بنگاههای اقتصادی و سازمانهای غیردولتی میداند که به ترتیب بازیگران اصلی عرصه توانمندسازی زیرساختهای اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنی را تشکیل میدهند. بر این اساس کنسرت موسیقی ۲۵ سالگی محك که با همراهی خانه موسیقی و جمعی از هنرمندان، همراهیهای وزارت ارشاد و حامیان مالی به عنوان بنگاههای اقتصادی برای جشن ربع قرن فعالیت نیكوكارانه ایرانیان صورت میگیرد، نمونه بارزی از تعامل این سه بازوی اصلی جوامع است.
یک دغدغه بزرگ اجتماعی برای هنرمندان
هوشنگ کامکار، سرپرست گروه موسیقی كامكارها هم در این نشست با اشاره به اینکه این گروه تاکنون کنسرتهای خیرخواهانه در شمال و غرب کشور و همچنین در کردستان عراق برگزار کرده گفت: سالهاست که هنرمندان برجسته دنیا به منظور مشاركت در فعالیتهای خیریه در مسیر برگزاری رویدادهای خیرخواهانه قدم برمیدارند. امیدوارم در آینده شاهد پذیرش هر چه بیشتر مسئولیت اجتماعی توسط هنرمندان باشیم و از همراهی مؤسسه خیریه محك به عنوان یک سازمان مردمنهاد پیشگام، در این مسیر بهره ببریم.
سرپرست گروه موسیقی کامکارها افزود: محک سازمان مردمنهادی است که برای نیکوکاری یاوران خود اهمیت بسیاری قائل است و بهترین خدمات درمانی و حمایتی را به كودكان مبتلا به سرطان ارائه میدهد. اكنون وظیفه هنرمندان است تا با هنرشان در جهت معرفی هر چه بیشتر این مؤسسه تلاش كنند. برای گروه کامکارها افتخار بزرگی است که این کنسرت را برای جشن ۲۵ سالگی محک اجرا كنند.
سرآغازی برای فعالیتهای خیرخواهانه بیشتر در خانه موسیقی
حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی درباره برگزاری این کنسرت گفت: همه ایرانیان انگیزه و دغدغه نیکوکاری و حضور در امور خیریه را دارند و تلاش میكنند تا با فعالیتهای اجتماعی خود در این امور سهیم شوند. این انگیزه در میان هنرمندان که احساس یکی از بزرگترین دغدغههای روزمرهشان است، نمایانتر خواهد بود.
وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادی نیازمند سازماندهی این انگیزههاست گفت: در جلساتی كه به بهانه بیست و پنجمین سال فعالیت محک با مسئولان این مؤسسه داشتیم، تصمیم گرفتیم به منظور سازماندهی انگیزه نوعدوستی و آغاز فعالیتهای خیرخواهانه در میان اهالی موسیقی، جشن ۲۵ سالگی محك را با كنسرتی آغاز كنیم که میتواند سرآغازی برای فعالیتهای خیرخواهانه بیشتر در خانه موسیقی باشد. گروه کامکارها نیز كه به امور خیریه و منافع جمعی علاقه بسیاری دارند، پیشقدم شدند و مطمئناً در آینده هنرمندان بسیاری در این حوزه فعالیت خود را شروع میکنند.
تمامی عواید حاصل از این كنسرت كه با مشاركت خانه موسیقى، حمایت مالی شركت كار و اندیشه و پرشیا خودرو و با همكاری شركت فرهنگی- هنری ترانه شرقی و سامانه ۸۴۲۰۰ برگزار مىشود، به مؤسسه محك اهدا شده و صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهی به کودکان مبتلا به سرطان میشود.
