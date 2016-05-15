كنسرت جشن ۲۵ سالگی محک برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای مراسم آراسب احمدیان مديرعامل موسسه خيريه محک ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور یاوران رسانهای با اشاره به فعالیتهاي مؤسسه و بیمارستان فوق تخصصی محک در زمینه خیریه، درمان و تحقیقات گفت: «محک از يك ايده شكل گرفت و این ایده ۲۵ سال است که در عین ماندگاری رو به توسعه حرکت میکند و حركت در اين مسير توسعه مانا افتخاري است که مردم ايران با مشارکت و مهر خود رقم زدهاند.»
وي افزود: «راز ماندگاری محک به عنوان سازمان مردم نهادی که سال ۲۰۱۶ در بین ۲۹۹ سازمان در جهان رتبه چهارم را در ممیزی NGO Benchmarking کسب کرده آرزوهای بزرگ گردانندگان این سازمان برای توسعه خدمات به کودکان مبتلا به سرطان و همتهای بلند نیکوکاران برای پشتیبانی از این آرزوهای بزرگ است.»
احمدیان در بخشي ديگر از سخنان خود درباره فعاليت محك در زمينه برگزاري كنسرتهاي خيرخواهانه گفت: «کوفی عنان، دبيركل وقت سازمان ملل درباره ورود به هزاره سوم، جهان در این دوره را حاصل برهم کنش سه عنصر اساسی یعنی نهاد دولت، بنگاههای اقتصادی و سازمانهای غیردولتی ميداند که به ترتیب بازیگران اصلی عرصه توانمندسازي زيرساختهاي اجتماع، اقتصاد و جامعه مدنی را تشکیل میدهند. بر این اساس کنسرت موسیقی ۲۵ سالگی محك که با همراهی خانه موسيقي و جمعي از هنرمندان، همراهیهای وزارت ارشاد و حامیان مالی به عنوان بنگاههاي اقتصادي برای جشن ربع قرن فعاليت نيكوكارانه ايرانيان صورت میگیرد، نمونه بارزی از تعامل این سه بازوی اصلی جوامع است.»
احمدیان در پايان با اميد به فعاليتهاي عميقتر و دستاوردهاي بزرگتر در جشن ۵۰ سالگي محك تأكيد كرد: «خبرنگاران نمایندگان آگاهیبخش جامعهاند و محک حضورشان را که کمک بزرگی برای رعایت دو اصل اساسی این سازمان یعنی شفافیت و پاسخگویی در قبال نیکوکاران است، پاس میدارد.»
وظیفه هنرمندان است تا با هنرشان برای اهداف سازمانهایی چون محک تلاش كنند
هوشنگ کامکار، سرپرست گروه موسيقي كامكارها در اين نشست با اشاره به اینکه این گروه تاکنون کنسرتهای خیرخواهانه در شمال و غرب کشور و همچنین در کردستان عراق برگزار کرده گفت: «سالهاست که هنرمندان برجسته دنيا به منظور مشاركت در فعاليتهاي خيريه در مسير برگزاري رویدادهای خيرخواهانه قدم برمیدارند. امیدوارم در آينده شاهد پذیرش هر چه بيشتر مسئولیت اجتماعی توسط هنرمندان باشيم و از همراهي مؤسسه خيريه محك به عنوان یک سازمان مردمنهاد پیشگام، در اين مسير بهره ببريم.»
سرپرست گروه موسیقی کامکارها افزود: «محک سازمان مردمنهادی است که براي نیکوکاری یاوران خود اهمیت بسیاری قائل است و بهترين خدمات درماني و حمايتي را به كودكان مبتلا به سرطان ارائه ميدهد. اكنون وظیفه هنرمندان است تا با هنرشان در جهت معرفي هر چه بيشتر اين مؤسسه تلاش كنند. برای گروه کامکارها افتخار بزرگی است که این کنسرت را براي جشن ۲۵ سالگی محک اجرا كنند.»
کنسرت ۲۵ سالگي محک
حمیدرضا نوربخش، مدیرعامل خانه موسیقی درباره برگزاری این کنسرت گفت: «همه ایرانیان انگیزه و دغدغه نیکوکاری و حضور در امور خیریه را دارند و تلاش ميكنند تا با فعالیتهای اجتماعی خود در این امور سهیم شوند. این انگیزه در میان هنرمندان که احساس یکی از بزرگترین دغدغههای روزمرهشان است، نمایانتر خواهد بود.»
وی با بیان اینکه برگزاری چنین رویدادی نیازمند سازماندهی این انگیزههاست گفت: «در جلساتی كه به بهانه بیست و پنجمین سال فعالیت محک با مسئولان اين مؤسسه داشتیم، تصميم گرفتيم به منظور سازماندهي انگيزه نوعدوستي و آغاز فعاليتهاي خيرخواهانه در میان اهالی موسیقی، جشن ۲۵ سالگي محك را با كنسرتي آغاز كنيم که میتواند سرآغازی برای فعاليتهاي خيرخواهانه بیشتر در خانه موسیقی باشد.»
وی افزود: «گروه کامکارها كه به امور خيريه و منافع جمعي علاقه بسياري دارند، پيشقدم شدند و مطمئناً در آينده هنرمندان بسیاری در اين حوزه فعالیت خود را شروع میکنند.»
در محک اميد ادامه دارد
تمامی عوايد حاصل از اين كنسرت كه با مشاركت خانه موسيقى، حمايت مالي شركت كار و انديشه و پرشيا خودرو و با همكاري شركت فرهنگي- هنري ترانه شرقي و سامانه ۸۴۲۰۰ برگزار مىشود، به مؤسسه محك اهدا شده و صرف ارائه خدمات درمانی و رفاهي به کودکان مبتلا به سرطان میشود.
موسسه خيريه محک در مسير حمايت همه جانبه از كودكان مبتلا به سرطان همواره از حضور ياوران نيكانديش خود بهره برده است و اميدوار است بتواند با همراهي هنرمندان اين مرز و بوم، انديشه والاي كمك به همنوع را ترويج دهد و در سايه مهروزي همراهان محك، هيچ كودكي از فقر و ناتواني در پرداخت هزينه درمان، فوت نكند.
نظر شما