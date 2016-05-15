هزینه ارتباطات اپراتورها به صفر رسید/ کاهش قیمت پهنای باند داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی امروز در مراسم روز جهانی ارتباطات اظهار داشت: هزینه ارتباطات داخلی اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطی در کشور، حدود ۴۰ درصد ظرفیتشان است که ما امروز با توجه به اقدامات صورت گرفته، این عدد را به صفر درصد رساندیم.

وی با بیان اینکه موضوع پهنای باند دارای ابعاد مختلفی است که کاهش قیمت هر یک از مولفه های آن می تواند در قیمت نهایی مصرف کننده موثر واقع شود، ادامه داد: علاوه بر هزینه پهنای باند بین الملل، هزینه اتصال اپراتورها به هم و نیز هزینه شبکه انتقال زیرساخت از جمله هزینه هایی است که باید برای برقراری ارتباط ارائه شود.

۱۰ گیگابیت پهنای باند از ۱.۷ میلیارد به ۹ میلیون تومان رسید

آذری جهرمی خاطرنشان کرد: امروز موفق شدیم هزینه اتصال بومی و داخلی سرویس دهندگان را تقریبا بدون هزینه کنیم. به نحوی که تا پیش از این سرویس دهندگان مجبور بودند برای پهنای باند ۱۰ گیگابیت بر ثانیه حدود ۱.۷ میلیارد تومان هزینه پرداخت کنند که ما این رقم را به ۹ میلیون تومان کاهش دادیم.

وی با اشاره به اینکه این هزینه حدود ۴۰ درصد در نرخ تمام شده برای سرویس دهندگان ارتباطی موثر خواهد بود و هزینه شان را کم می کند ادامه داد: این کاهش قیمت در راستای کاهش هزینه اتصال به شبکه ملی اطلاعات انجام شده است.

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: کاهش هزینه ها تنها از سوی زیرساخت منطقی نیست و باید سایر فعالان و ذینفعان این بازار از جمله مخابرات و اپراتورها نیز قیمت سرویس های خود را کاهش دهند. در این زمینه ما هزینه ارتباطات داخلی را کاهش داده ایم تا با همکاری سرویس دهندگان، قیمت سرویس های داخلی برای کاربران نهایی ارزان شود.

وی همچنین در مورد اندازه گیری کیفیت سرویسهای ارتباطی از سوی رگولاتوری تاکید کرد: براساس سامانه طراحی شده در رگولاتوری امکان دریافت اطلاعات سرویس براساس نقشه جغرافیایی و محل استقرار کاربر و سرویس دهنده قابل انجام و اندازه گیری خواهد بود و این سامانه امکان نظارت آنلاین بر ارائه خدمات را فراهم می کند که می تواند به مشترک نهایی نیز اعلام شود.

طرح یک ایده برای تنظیم سقف و کف قیمت موبایل باند پهن

معاون وزیر ارتباطات در مورد کف و سقف گذاری قیمت دیتای موبایل نیز گفت: باید قیمت بسته درنظر گرفته شده برای کاربر نهایی از نظر صوت، پیامک و دیتا با هم دیده شود و قانونگذاری در این زمینه باید به صورت جامع انجام گیرد. براین اساس در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دنبال مدلی هستیم که تمامی ابعاد موبایل باندپهن رعایت شود و اپراتورها در زمینه مکالمه و یا دیتا متضرر نشوند.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ایده های مطرح شده در این کمیسیون تنظیم نرخ قیمت ۲ دهم ریال به جای ۵ دهم ریال به ازای هر کیلوبایت اینترنت است که البته این تنها به عنوان یک ایده مطرح شده است. آنچه مسلم است اینکه ۴۰ درصد درآمد اپراتورهای موبایل از محل دیتا است و کاهش قیمت در این بخش نباید منجر به ورشکستگی سایر شرکتها شود. بلکه باید سبب تنظیم بازار شود.

بازار ۴۴۸ میلیون دلاری ایران برای گوگل

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به پتانسیل رشد کارآفرینی در کشور اظهار داشت: پیش بینی ها و اظهارنظرها نشان می دهد که اگر گوگل توانایی ورود به کسب و کار در ایران را داشت سالانه ۴۴۸ میلیون دلار از این بازار درآمد کسب می کرد. این رقم معادل ۴ برابر درآمد اپراتور سوم تلفن همراه کشور است.

وی با اشاره به موانع شکوفایی کسب و کار در حوزه ICT در ایران گفت: یکی از راه حل های رفع این موانع، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات است که طی ۲.۵ سال اخیر، اقدامات موثری برای اجرای این طرح صورت گرفته است.

جهرمی با اشاره به راه اندازی مرکز تبادل ترافیک اینترنت (IXP) گفت: این مرکز امروز در تهران راه اندازی شده و به زودی در شهرهای مشهد، شیر از و تبریز نیز ایجاد می شود. با استفاده از این مرکز، امکان استفاده از بستر ارتباطی برای ارائه سرویس های بومی برای سرویس دهندگان فراهم شده است.

وی با تاکید براینکه زنجیره زیرساخت در شبکه ملی اطلاعات کامل شده و مدل شبکه ملی اطلاعات در زیرساخت شکل گرفته است اضافه کرد: امیدواریم با رفع موانع نظام حقوقی تولید محتوا در کشور، تولیدکنندگان محتوا بتوانند از امکانات ایجاد شده برای ارائه خدمات بومی استفاده کنند.

معاون وزیر ارتباطات گفت: هم اکنون ۲۴ شرکت در تهران به شبکه IXP متصل شده اند و تاکنون نیز ۳۰ اتصال متقابل برای بیش از ۸ گیگابیت ترافیک اینترنتی، بومی سازی شده است که امید می رود با برقراری ۶۵۰ ارتباط دوطرفه، این ظرفیت برای ارائه سرویس های داخلی به ۸۰ گیگابیت افزایش یابد . تولیدکنندگان محتوای بومی به صورت رایگان به این مرکز متصل شوند.