به گزارش خبرنگار مهر، بهرام نصراللهی زاده ظهر امروز در جلسه کارگروه یادمان های دفاع مقدس در سنندج اظهار داشت: احداث ۱۰ یادمان شهری در ۱۰ شهرستان استان کردستان در دستور کار این کارگروه قرار گرفته و این یادمانها باید در خور شان و مقام و منزلت شهدا و حماسه سازان این دیار باشد.

وی با اشاره به اینکه در موضوع دفاع مقدس در استان کردستان و در گذشته کوتاهی زیادی صورت گرفته، اظهار کرد: استانی که ۸ سال بصورت مستقیم درگیر جنگ و دفاع مقدس بوده و بخش قابل توجهی از حماسه ها و رشادتهای رزمنده های کشور در این استان ثبت شده است، زیبنده نیست خالی از نمادهای دفاع مقدس و یادمانهای این دفاع مقدس باشد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان افزود: برخی استانها هرگز مثل استان کردستان درگیر موضوع جنگ و دفاع مقدس نبوده اند، اما موزه ها و المانهای دفاع مقدس در این استانها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و در استان کردستان به آنها کم توجهی شده است، بنابراین خلق و اجرای نمادهای هنری و فرهنگی با مضمون دفاع مقدس در دستور کار جدی کارگروه یادمانهای دفاع مقدس است.

وی عنوان کرد: در دوران دفاع مقدس فرزندان این آب و خاک در کردستان عظمت ها آفریدند و امروز وظیفه ماست که این ارزش ها و رشادت ها را به نسل های آینده منتقل کنیم و زنده نگه داریم.

نصراللهی زاده گفت: علاوه بر این ۱۰ یادمان شهری فوق، احداث یادمان و المان در ۷ نقطه ورودی به استان کردستان که ۲ نقطه آن ورود از خارج از کشور یعنی مرزهای بانه و مریوان و ۵ نقطه ورودی از سمت استانهای آذربایجان غربی، همدان، کرمانشاه، زنجان می باشد، در دستور کار بعدی این کارگروه قرار دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به ابلاغیه استاندار محترم ضرورت دارد فرمانداران هرچه سریعتر ظرف ۱۰ روز آینده کارگروه دفاع مقدس را در شهرستانها فعال نمایند و به اتفاق شهرداران طرحها و المانهای مد نظر خود را تعیین و به بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس ارسال تا از طریق فراخوان عمومی و با مشارکت نخبگان و اصحاب فرهنگ و هنر در طراحی این یادمانها، آثار با مضمون و با ارزشی در خور شان دفاع مقدس خلق شود.

وی عنوان کرد: در حوزه نرم افزاری تدوین کتاب دفاع مقدس شهرستانها بصورت یک دایره المعارف نفیس جزو برنامه های این ستاد است و همه ما بعنوان کارگزاران نظام و شهروندان ایران اسلامی باید دغدغه حفظ هویت ملی و حماسه های دفاع مقدس را داشته باشیم تا به فراموشی سپرده نشود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان در پایان سخنان خود گفت: احداث یادمان دفاع مقدس الزاما خلق سازه های عظیم و بزرگ نیست بلکه گاهی نصب یک تندیس یا مجسمه، احداث یک میدان و نصب یک نماد فرهنگی و یا یک پروژه شهری که از جهت محتوایی پیام و مضمون دفاع مقدس را با خود داشته باشد، می تواند هدف حفظ و انتقال پیام دفاع مقدس را تامین کند و این موضوع مدنظر فرمانداران و شهرداران استان کردستان باشد.