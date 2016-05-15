سال گذشته‌ ۳ هزار تروریست در عراق کشته‌ و ۳۱۸ منطقه‌ آزاد شده است

به‌ گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از رسانه‌های عراقی، وزارت کشور عراق اعلام کرد که‌ تا به‌ امروز ۳ هزار و ۴۵۲ تروریست در نبرد با نیروهای عراقی به‌ هلاکت رسیده‌اند و نزدیک به‌ ۳۱۸ منطقه‌ اشغال شده‌ توسط داعش، نیز آزاد شده‌ است.

سعد المعن، سخنگوی وزارت کشور عراق امروز در یک کنفرانس خبری با اعلام این آمار افزود: از ابتدای سال ۲۰۱۵ تا ۱۴ مارس امسال، نیروهای عراقی موفق شدند تا ۳ هزار و ۴۵۲ تروریست را به‌ هلاکت برسانند و ۳۱۸ منطقه‌ را که‌ در اشغال داعش بوده‌، آزاد کنند.

سخنگوی وزارت کشور عراق گفت: همچنین در این مدت نیروهای عراقی موفق شدند که‌ ۳۶۵ اتومبیل بمب گذاری شده‌ را منهدم کنند.

وی افزود: بالغ بر ۲۸۳ خانه‌ مسکونی و دولتی هم که‌ بمب گذاری شده‌ بودند از سوی نیروهای عراقی خنثی شدند.

بر اساس گفته‌های سعد المعن در این مدت ۱۸۱ پایگاه‌ نظامی داعش از سوی نیروهای عراقی منهدم شده‌ است و بیشتر از ۲۰۰ انبار مهمات این گروه‌ تروریستی هم کشف و پاکسازی شده‌ است.