یازدهمین جشنواره برترین روابط عمومی های اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غزنوی با اعلام این مطلب افزود: 27 اثر برگزیده از بین آثار روابط عمومی ارگان های دولتی و بخش خصوصی استان اصفهان ارسال شده به دبیرخانه انجمن، در این جشنواره معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، تبلیغات و انتشارات، ارتباطات، روابط عمومی الکترونیک، مراسمها و مناسبت ها، نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی، مستندسازی و آرشیو سمعی و بصری، توانمندسازی و ارتقای روابط عمومی ها، پژوهش و افکارسنجی و ایده های نو از جمله مهمترین محورهای مورد ارزیابی آثار توسط هیات داوران است.

غزنوی با اشاره به اهدای سه سطح جوایز در قالب تندیس طلایی، نقره ای و برنز به روابط عمومی های برتر، اضافه کرد: تحلیل کمی و کیفی برنامه ها، ارائه راهکار برای بهبود وضعیت، افزایش مشارکت کارگزاران روابط عمومی در راستای تحقق شعار سال، روش های برتر مستندسازی، بررسی فعالیت ها و برنامه های مطلوب و معرفی الگوهای موفق از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

وی ادامه داد: انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان فعالیت خود را از سال 1376 آغاز و تاکنون بیش از 200 عضو حقیقی از مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با روابط عمومی و رسانه دارد.

غزنوی گفت: برگزاری بیش از 70 گردهمایی روابط عمومی در استان و دوره های آموزشی در شهرهای مختلف کشور و همچنین برپایی نمایشگاه روابط عمومی از دیگر فعالیتهای این انجمن در سالهای اخیر محسوب می شود.

رئیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان اضافه کرد: بیشتر استانداران، مدیران و روسای ادارات و سازمانهای استان اصفهان عضو افتخاری این انجمن هستند.

وی با اشاره به عمر نه چندان طولانی برخی سازمانهای مردم نهاد در کشور اضافه کرد: این انجمن با بدنه مردمی و نه سیاسی و اقتصادی، تاکنون بخوبی فراز و نشیبها را پشت سر گذاشته و به فعالیت خود ادامه داده است.