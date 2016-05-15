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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۲۴

همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان

یازدهمین جشنواره برترین روابط عمومی های اصفهان برگزار می شود

یازدهمین جشنواره برترین روابط عمومی های اصفهان برگزار می شود

اصفهان - رئیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان گفت: یازدهمین جشنواره برترین روابط عمومی های استان اصفهان همزمان با بیستمین سالگرد تاسیس این انجمن برگزار می  شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا غزنوی با اعلام این مطلب افزود: 27 اثر برگزیده از بین آثار روابط عمومی ارگان های دولتی و بخش خصوصی استان اصفهان ارسال شده به دبیرخانه انجمن، در این جشنواره معرفی خواهند شد.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی از طریق رسانه ها، تبلیغات و انتشارات، ارتباطات، روابط عمومی الکترونیک، مراسمها و مناسبت ها، نظارت، برنامه ریزی و ارزیابی، مستندسازی و آرشیو سمعی و بصری، توانمندسازی و ارتقای روابط عمومی ها، پژوهش و افکارسنجی و ایده های نو از جمله مهمترین محورهای مورد ارزیابی آثار توسط هیات داوران است.

غزنوی با اشاره به اهدای سه سطح جوایز در قالب تندیس طلایی، نقره ای و برنز به روابط عمومی های برتر، اضافه کرد: تحلیل کمی و کیفی برنامه ها، ارائه راهکار برای بهبود وضعیت، افزایش مشارکت  کارگزاران روابط عمومی در راستای تحقق شعار سال، روش های برتر مستندسازی، بررسی فعالیت ها و برنامه های مطلوب و معرفی الگوهای موفق از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره بوده است.

وی ادامه داد: انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان فعالیت خود را از سال 1376 آغاز و تاکنون بیش از 200 عضو حقیقی از مدیران و کارشناسان حوزه های مرتبط با روابط عمومی و رسانه دارد.

غزنوی گفت: برگزاری بیش از 70 گردهمایی روابط عمومی در استان و دوره های آموزشی در شهرهای مختلف کشور و همچنین برپایی نمایشگاه روابط عمومی از دیگر فعالیتهای این انجمن در سالهای اخیر محسوب می شود.

رئیس انجمن فرهنگی روابط عمومی استان اصفهان اضافه کرد: بیشتر استانداران، مدیران و روسای ادارات و سازمانهای استان اصفهان عضو افتخاری این انجمن هستند.

وی با اشاره به عمر نه چندان طولانی برخی سازمانهای مردم نهاد در کشور اضافه کرد: این انجمن با بدنه مردمی و نه سیاسی و اقتصادی، تاکنون بخوبی فراز و نشیبها را پشت سر گذاشته و به فعالیت خود ادامه داده است.

 

کد مطلب 3659233

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