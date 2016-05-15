میراسماعیلی هم ثبت نام کرد/ رقابت سخت با درخشان و خدابخش

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی روزهای گذشته محمد درخشان ،رشید خدابخش ، مهدی درخشنده ، محمد بلوطی و مهرداد حسن زاده برای حضور در انتخابات جودو ثبت نام کرده بودند امروز هم یکی دیگر از مدعیان صندلی رياست وارد رقابت انتخاباتی شد.

آرش میراسماعیلی دارنده چهار مدال طلا و برنز رقابتهای قهرمانی جهان و نائب رئیس فعلی با حضور در دبیرخانه این فدراسیون مدارک خود را تحویل داد و ثبت نام کرد تا عملا رقابت نزدیکی را رئیس و سرپرست پیشین فدراسیون آغاز کند.

با پایان مهلت ثبت نام از نامزدهای حضور در انتخابات فدراسیون جودو 15 نفر ثبت نام خود را قطعی کردند. محمد درخشان، علیرضا امینی، میرفلاح نصیری، حسین قمی، ایرج اکبرلو، روشنک دولتشاهی، مهدی درخشنده، ابوالفضل حیدریان، رشید خدابخش، مرتضی آزاد، مهرداد حسن‌زاده، محمد بلوطی، سید مجید زارعیان، امیرحسین سیاحی و آرش میراسماعیلی نفراتی بودندکه باید برای نشستن روی صندلی ریاست رقابت کنند.