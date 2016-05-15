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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۲

صعود شمشیربازان المپیکی ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی

صعود شمشیربازان المپیکی ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی

علی پاکدامن و مجتبی عابدینی در جدیدترین رده بندی شمشیربازان اسلحه سابر جهان به ترتیب سه و یک پله صعود کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر که متاثر از نتایج به دست آمده در بخش انفرادی مسابقات جهانی جایزه بزرگ اسپانیا است، منتشر شد.

در این رده بندی، علی پاکدامن با سه پله صعود جایگاه بیست و سوم جهان را در اختیار گرفت و مجتبی عابدینی هم با یک پله صعود در رده یازدهم جهان ایستاد.

علی پاکدامن و مجتبی عابدینی دو شمشیرباز المپیکی کشورمان هستند که در بخش انفرادی مسابقات جهانی جایزه بزرگ اسپانیا تا جدول شانزده نفره پیش رفتند، اما در این مرحله با متحمل شدن شکست مقابل شمشیربازان ایتالیایی و کره ای که در نهایت مدال برنز مشترک مسابقات را از آن خود کردند، از صعود بیشتر بازماندند.

کد مطلب 3659235
زینب حاجی حسینی

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