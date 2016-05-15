صعود شمشیربازان المپیکی ایران در رنکینگ فدراسیون جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، رنکینگ جدید فدراسیون جهانی شمشیربازی در اسلحه سابر که متاثر از نتایج به دست آمده در بخش انفرادی مسابقات جهانی جایزه بزرگ اسپانیا است، منتشر شد.

در این رده بندی، علی پاکدامن با سه پله صعود جایگاه بیست و سوم جهان را در اختیار گرفت و مجتبی عابدینی هم با یک پله صعود در رده یازدهم جهان ایستاد.

علی پاکدامن و مجتبی عابدینی دو شمشیرباز المپیکی کشورمان هستند که در بخش انفرادی مسابقات جهانی جایزه بزرگ اسپانیا تا جدول شانزده نفره پیش رفتند، اما در این مرحله با متحمل شدن شکست مقابل شمشیربازان ایتالیایی و کره ای که در نهایت مدال برنز مشترک مسابقات را از آن خود کردند، از صعود بیشتر بازماندند.