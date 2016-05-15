به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری چهارمین دوره مسابقه کتاب و زندگی با محوریت رمان «رویای نیمه شب» نوشته حجتالاسلام مظفر سالاری، این رمان در ایام نمایشگاه بینالمللی کتاب توانست به فروش بیش از ۲۶۰۰ نسخهای دست پیدا کند.
مسئول دبیرخانه این مسابقه با اعلام این به خبرنگار مهر گفت: این رمان که در طراحی جلد تازه از سوی انتشارات کتابستان معرفت منتشر شده بود، در ایام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران توانست این میزان از فروش را در میان مخاطبان نمایشگاه به دست بیاورد.
این در حالی است که از زمان شروع مسابقه چهارم کتاب و زندگی در فروردینماه سال جاری تاکنون ۵۰ هزار نسخه از این کتاب برای حضور در این مسابقه در بسیاری از استانهای کشور توزیع شده است.
چهارمین دوره مسابقه کتاب و زندگی از ۱۵ فروردین شروع و تا ۱۵ تیرماه ادامه خواهد داشت.
علاقهمندان برای شرکت در این مسابقه میتوانند به پایگاه اینترنتی www. ketabzendegi.ir مراجعه کنند.
