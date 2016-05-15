زیانبار بودن امواج دکل های تلفن همراه تائید نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر روزگار ظهر یكشنبه در نشست خبری افتتاح پروژه های جدید این مجموعه در پاسخ به سئوالی مبنی بر زیانبار بودن دلکل های مخابراتی بر سلامت مردم گفت: گسترش برخی شایعه‌ها، بسیاری از مردم نه تنها اجازه راه‌اندازی سایت جدید در محدوده منازل مسكونی را نمی‌دهند بلكه خواستار برداشته شدن سایت‌های ایجاد شده قبلی نیز هستند.

وی با تصریح اینكه اگر امواج ایجاد شده توسط «بی‌تی‌اس»‌ها، آنقدر كه شایع شده بر روی سلامت افراد تاثیرگذار بود، امروز كارمندان شركت مخابرات جزو بیمارترین گروه‌های جامعه بودند، گفت: هیچ مرجع رسمی تخصصی نه زیانبار بودن و نه زیانبار نبودن این سایت‌ها را تایید نكرده است.

مدیر کل مخابرات استان فارس ادامه داد: امروز هر شهروندی كه در خصوص امواج ایجاد شده تلفن‌همراه شایبه‌ای دارد، ما با استفاده از تجهیزات پیشرفته می‌توانیم مشخص كنیم كه سطح امواج ایجادی چه میزان است و تا چه اندازه با سقفی كه قانون برای ما تعریف كرده است، فاصله دارد.

روزگار تصریح كرد: اینكه ما بتوانیم بستر ارتباطات مطلوب مخابراتی در حوزه تلفن همراه را ایجاد كنیم، بی‌تردید نیازمند همراهی و مشاركت تمام مردم است و شركت مخابرات هم آمادگی پاسخگویی در این زمینه را داشته و دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعداد پروژه های روز ارتباطات نیز گفت: به مناسبت روز ارتباطات ۳۰۰ میلیارد تومان طرح مخابراتی در فارس اجرایی می شود.

مدیر کل مخابرات فارس ادامه داد:۶۱ مركز تلفن كم‌ظرفیت و پرظرفیت، ۴۲ طرح كافوی نوری، ۵۶ كیلومتر فیبر نوری، ۹۴۹ سایت تلفن همراه، ۳۲ رادیو، ۴۹۸ پروژه دیتا و ۴۴ سایت ترانس‌میشن بین شهرستانی و استانی و ۳ سویچ موبایل و... از جمله طرح های قابل افتتاح هستند.

روزگار در خصوص استفاده از تلفن همراه در فارس نیز گفت: به ازای هر ۱۰۰ شهروند در فارس، ۸۸ نفر دارای تلفن همراه هستند، ۹۸ درصد كل استان و راه‌های بین فرمانداری‌های فارس، تحت پوشش تلفن همراه قرار دارد.