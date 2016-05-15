۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۴

راهیابی ۹ کاراته کا به اردوی تیم ملی کاراته ایران

در پایان مرحله دوم رقابتهای انتخابی تیم ملی کاراته از سوی کادر فنی اسامی ۹ کاراته کا برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، مرحله دوم رقابت‌های انتخابی تیم ملی کاراته برای حضور در رقابتهای قهرمانی جهان صبح امروزدر سالن شهید کبکانیان تهران آغاز شد که در پایان ۵ کاراته کا جواز حضور در اردوی تیم ملی را کسب کردند. 

بر همین اساس در وزن ۶۰-کیلوگرم مجتبی شکوهی، در وزن ۶۷-کیلوگرم علیرضا شیرصفت ، وزن ۷۵-کیلوگرم بهمن عسگری ، در وزن ۸۴-کیلوگرم علی فداکار و در وزن ۸۴+کیلوگرم هادی عرب با کسب عنوان نخست و علی اصغر آسیابری، سجاد فرخی، مهدی خدابخشی و ایمان سنچولی با صلاحدید کادر فنی به جمع اردونشینان اضافه شدند.

نخستین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی از صبح فردا در خوابگاه شماره یک آزادی با حضور نفرات انتخابی امروز و همچنین امیر مهدی زاده، سعید احمدی، ابراهیم حسن بیگی، ذبیح الله پورشیب و سجاد گنج زاده(نفرات اول انتخابی مرحله اول) تشکیل خواهد شد.

