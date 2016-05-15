طرح صیانت از باغات برگشت خورد/فرصت۶ماهه برای تهیه شناسنامه باغات

به گزارش خبرنگار مهر، رضا تقیپور سخنگوی شورای شهر تهران در نخستین نشست خبری خود در سال ۹۵ با اشاره به آسیبهای فضای مجازی و فناوریهای جدید اطلاعاتی، گفت: باید با استفاده درست از فضاهای مجازی، زمینه آسیبهای اجتماعی در این رابطه را به حداقل برسانیم.
وی همچنین از اهالی رسانه درخواست کرد از انعکاس اخبار هیجانی که منشأ درستی ندارند، پرهیز کرده و به ریشهیابی اخبار منتشر شده بپردازند نه اینکه از روی دست هم اخباری را منتشر کرده که جز بیآبرویی یک سازمان حاصلی ندارد.
تقیپور با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی روز یکشنبه گفت: هفت دستور جلسه در دستور کار امروز شورای شهر تهران بود که تنها بررسی دستور جلسه نخست که طرح صیانت از باغات و اراضی مزروعی مورد بررسی قرار گرفت که از ۱۰ ماده این طرح، ۴ ماده به طور کامل بررسی شد اما به دلیل آنکه این طرح نیاز به بررسیهای بیشتری داشت، دوباره به کمیسیون برگشت داده شد.
سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه هدف این طرح کاهش تخریب باغات در سطح شهر تهران است، گفت: شاهد هستیم هر روز از باغات تهران کاسته میشود و به جای آن برجها و ساختمانهای بلندمرتبه در مناطق مختلف ایجاد میشود، برای آنکه این موضوع مهار شود و در کنار آن صاحبان باغات نیز به حق و حقوق قانونی خود برسند، موضوع صیانت از باغات مورد بررسی قرار گرفت که نخست به شهرداری تکلیف شد هر چه زودتر شناسنامه باغات را تهیه کند.
وی با تاکید بر اینکه این طرح هنوز به تصویب شورا نرسیده و تنها چهار ماده آن در صحن بررسی شده، گفت: این طرح نیاز به تغییرات زیادی داشت. همچنین قرار بر این شد اطلاعات باغات پس از تکمیل شناسنامهها، طی لایحهای به طرح تفصیلی اضافه شود اما این لایحه هیچ الزامی در ساخت و سازها ایجاد نمیکند و مرجع همان طرح جامع و تفصیلی است بلکه تنها این اطلاعات در اختیار شهروندان قرار میگیرد تا اگر اعتراضی دارد یا اطلاعات تکمیلی، این سامانه به روز باغات وجود داشته باشد و امکان یک نظارت عمومی بر باغات نیز فراهم شود.
تقیپور با تاکید بر اینکه حداکثر ظرف یک ماه این طرح دوباره مورد بررسی قرار خواهد گرفت، گفت: طرح صیانت از باغات، پروندهاش باز است و از دستور کار شورا خارج نشده است.
سخنگوی شورای شهر تهران با تاکید چند باره بر اینکه این طرح هنوز به تصویب شورا نرسیده و نباید اطلاعات آن به گونهای در سطح جامعه منتشر شود که زمینه تشویش ذهنی برای شهروندان شود، گفت: تمامی احکام طرحهای جامع و تفصیلی پابرجاست و تنها موضوع برج ـ باغها مورد بررسی قرار گرفته تا نگاه تخصصیتری به بندهای آن شود. همچنین در این طرح مشوقهایی نیز برای صاحبان باغی که تمایل دارند باغهایشان به همان شکل باقی بماند و هیچ ساخت و سازی در آن نشود، در نظر گرفته و اصلاً موضوع ساخت دوطبقه در باغات مطرح نبوده است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بر اساس مصوبه برج ـ باغها، امکان ساخت ۱۱ طبقه در ۳۰ درصد فضای باغات وجود دارد، گفت: این موضوع و تعداد طبقاتی که امکان ساخت و ساز وجود دارد، در این طرح مورد بازنگری قرار گرفته است.
تقیپور با بیان اینکه شناسنامه باغات بالای ۲۰۰۰ مترمربع کامل است، گفت: باید شناسنامه باغات زیر ۲۰۰۰ متر تا ۵۰۰ متر تهیه شود که شهرداری ۶ ماه فرصت گرفت تا اقدام به تهیه شناسنامه باغات کند. هر چند به نظر میرسد این پروسه برای تکمیل، به زمان بیشتری نیاز دارد.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به این پرسش که طولانی شدن روند شناسایی باغات، موجب تخریب باغات نخواهد شد، گفت: در حال حاضر قرار شده بر اساس لایحه اطلاعاتی که شهرداری دارد و با استفاده از اطلاعات ماهوارهای، سامانه GIS و اطلاعاتی که از مالکان به صورت مکتوب گرفته شده، این شناسنامهها تهیه شود. برخی از صاحبان باغ برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کردند تا پرونده آنها در کمیسیون باغات مورد بررسی قرار گیرد که پرونده این نوع باغات نیز موجود است. به نظر میرسد سه تا پنج سال زمان لازم است تا این فرآیند طولانی تعیین تکلیف شود.
تفاهمنامه شهرداری و وزارت ارشاد بدون تصویب در صحن اجرایی نیست
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص تفاهمنامه شهرداری و وزارت ارشاد در خصوص بهرهبرداری شش ساله از مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب، گفت: این موضوع تا در صحن شورا مورد بررسی قرار نگیرد و به تصویب شورا نرسد، هیچ الزامی برای اجرا ندارد و نهایی نشده است. باید متن تفاهمنامه را دید که آیا قطعی شدن تفاهمنامه منوط به امضای شوراست یا خیر. معمولا در این نوع تفاهمنامهها، فعال شدن تفاهمنامه، پس از تصویب نهاد نظارتی مانند مجلس یا شوراست اما نگاه کلی شورا، توجه به موضوع کتاب و کتابخوانی است اما نباید بار مالی به طور مستقیم و غیرمستقیم به شهر وارد شود.
بازگشت نظارت به سازمان نظام مهندسی با اصلاحات
سخنگوی شورای شهر تهران در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص تشریح تفاهمنامه شهرداری با سازمان نظام مهندسی، گفت: این حرکت از سوی شهرداری لازم بود زیرا با مشکل ضعف نظارت روبرو بودیم و شهروندان به شدت از تخلفاتی که در این رابطه میشد، گلایه داشتند. در حال حاضر با اصلاحات و بازنگریهایی که انجام شده، این نظارت به سازمان نظام مهندسی برگشت داده شده است اما امکان نظارت بر ساخت و سازها توسط مدیریت شهری نیز فراهم شده است. همچنین در این فاصله پروانه ساختی صادر نشده است که اطلاعات آن موجود نباشد یا دچار مشکل نظارت باشد. هیچ اطلاعاتی در این فاصله گم نشده است.
شورا با واگذاری شهروند و شهر آفتاب موافق نیست
تقیپور در ادامه در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص بازپرداخت بدهیهای بانک شهر توسط واگذاری فروشگاههای شهروند و مجتمع نمایشگاه شهر آفتاب و احتمال واگذاری پروژه شهری دیگری به بانک شهر، توضیح داد: شورا با واگذاری شهروند و شهر آفتاب موافق نیست بنابراین نباید اجازه داد چنین شایعاتی توسعه پیدا کند. سال گذشته موضوع شهروند در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت و اعلام شد که شهروند باید در مجموعه شهرداری باقی بماند اما اگر بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات کافی و اینکه مطمئن شویم که حق مردم اجحاف نمیشود، به این موضوع ورود پیدا کند، از فرآیند خصوصیسازی شهروند استقبال میکنیم. در خصوص شهر آفتاب نیز با صراحت در اساسنامه آن آمده شده که مالکیت آن با شهرداری است اما اگر قرار باشد در تکمیل آن، بخش خصوصی همکاری کند از آن استقبال میکند. همچنین هیچ پروژه دیگری برای بازپرداخت بدهیهای شهری به بانک شهر در نظر گرفته نشده است و حتی با انتقال این دو پروژه مخالفیم.
فرصت یک ماهه به شهرداری برای حل مشکل ۱۷ شهریور
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در رابطه با تعلل شهرداری در خصوص ساماندهی پیادهراه ۱۷ شهریور با وجود تصویب دو فوریت آن در صحن شورا، گفت: پیادهراه ۱۷ شهریور با توجه به نظرات مردم و شهروندان دچار مشکلاتی بود که اعلام شد نیاز به تجدیدنظر دارد که شورا طی یک دو فوریت، شهرداری را الزام کرد که طرحی در این رابطه تهیه کند که طرح تهیه شده پاسخگوی مشکلات نبود و طی یک مهلت یک ماهه با سؤالهای مشخص از سوی شورا که به مشکلات مردم منطقه مربوط میشد، از شهرداری درخواست شد هر چه زودتر به نیازهای اهالی پاسخ دهد. هر چند این محدوده دیگر مانند گذشته نباید آن حجم تردد خودرو را داشته باشد.
تقیپور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص مشکلات ایستگاه راهآهن در پایتخت، گفت: وجود ایستگاه راهآهن در این محدوده شهری معضلی است که باید با کار کارشناسی حل شود. در این محدوده به جز آلودگی صوتی و زیست محیطی، مشکلات ترافیکی وجود دارد؛ بنابراین کمیسیون عمران به درخواست مردم تقاضا کرد که بحث جابجایی این ایستگاه مطرح شود که در حال مطالعات اولیه برای حل این مشکل هستیم. این موضوع از سوی راهآهن نیز مطرح شود که زمانی که این ایستگاه احداث شد، شهری وجود نداشت و توسعه شهری باعث شده راهآهن به دل شهر بیاید. باید با در نظر گرفتن همه عوامل در خصوص جابجایی آن تصمیمگیری شود.
سهم اندک شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص پاسخ مجلس به منتقدان برنامه ششم توسعه، گفت: این لایحه در چند بند مشخص به اختیارات شهرداری و شوراها تعرض کرده؛ در بند یک در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده پیشبینی شده که کل درآمدهای حاصل به خزانه دولت واریز شود و پس از آن به شهرداریها اختصاص داده شود. این در حالی است که ۳۰۰۰ میلیارد از ۸۰۰۰ میلیارد درآمد نقدی شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده است که شهرداری این پول را صرف هزینه حقوق و دستمزد کارکنان و نظافت شهر میکند. بنابراین اگر پرداخت این مالیاتها کمی با فاصله انجام شود، فعالیت شهری دچار مشکل خواهد شد. این تنها درآمد پایدار شهرداریها محسوب میشود که باید در خصوص آن با دقت نظر بیشتری تصمیمگیری کرد که اعلام شده این لایحه در این دوره مجلس مورد بررسی قرار نمیگیرد و تصویب آن به دور آینده مجلس موکول شده است. همچنین در خصوص نحوه استخدام در شهرداریها نیز پیشبینی شده بود که مجوز آن از معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری گرفته شود که این برخلاف نگاه غیردولتی به شهرداریهاست. همچنین تکالیفی مانند ورزش شهروندی آموزش و پرورش به شهرداریها واگذار شده بود اما منابع آن از آن بودجه پیشبینی نشده بود که باید گفت آش با جاش و نمیتوان مسئولیتهایی را بدون پیشبینی درآمدها به شهرداری واگذار کرد.
سخنگوی شورای شهر تهران در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر در خصوص تبلیغات شهری مجتمع تجاری فردوسی با وجود منع بهرهبرداری آن، گفت: شهرداری در چارچوب قانون فعالیت این پروژه را تا زمان ایمنسازی بنا متوقف کرده است اما تبلیغات آن با سازمان زیباسازی نیست بلکه پایههای سازههای تبلیغات در اختیار پیمانکارانی قرار گرفته که تنها مجاز به رعایت نکات ورزشی و فرهنگی هستند و تعهد دیگری در قبال کالای تبلیغاتی ندارند. بنابراین مسئولیت آن مستقیماً با سازمان زیباسازی نیست اما تذکر درستی است و باید این نکات در تبلیغات شهری رعایت شود.
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