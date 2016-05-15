افراطی گری در میان جوانان جایی ندارد/ برخی از شادی جامعه ناراحتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی با بیان اینکه صلح، امنیت و جوانان یک نقطه اشتراک دارند که آن رو به آینده بودن است، افزود: زندگی در گرو هر سه این واژه ها است و سرزنده بودن جوانان ادامه حیات بشری را در پی دارد.

وی افزود: در مقابل این موضوع با جنگ و خشونت مواجه ایم که ابزار قدرت نمایی برای خشونت طلبان است. این خشونت ممکن است از خانواده شروع شود و تا روابط بین کشورها را درگیر کند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: آسیب دیدگان اصلی در خشونت ها، کودکان، نوجوانان و جوانان هستند که دچار آینده ای پر از غم و تیرگی می شوند. ابعاد خشونت و جنگ هر چه بیشتر باشد آسیب آن هم بیشتر می شود.

رستمی اظهار داشت: برخلاف آنچه تصور می شود جوانان دچار افراطی گری یا تمامیت خواهی در رفتار و اندیشه خود نیستند. بلکه گروهی فراتر از جوانان دست به این اقدامات می زنند.

وی انعطاف پذیری و نوگرایی را از دیگر خصوصیات جوانان برشمرد و گفت: جوانان معتقد به پذیرش، احترام و اعتماد به هم هستند و افراطی گری جایی در میان جوانان ندارد اما دیگرانی که افراط گرا هستند از جوانان به عنوان مهمترین ابزار توسعه خشونت استفاده می کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: برای آنکه بتوانیم از جوانان در توسعه صلح و امنیت استفاده کنیم نیازمند ویژگی هایی هستیم که در جوانان دیده می شود که یکی از آنها تعامل مناسب و گفتگو است به طوری که امروزه ۸۹ درصد کاربران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی را جوانان تشکیل می دهند.

رستمی امکان گفتگو، نقد کردن و نقد شدن در شبکه های اجتماعی را یکی از علل گرایش جوانان به این شبکه ها برشمرد و گفت: در شبکه های اجتماعی آزادی بیان برای جوانان فراهم شده است و جوانان این اختیار را دارند که در گروهی عضو یا از آن خارج شوند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: جوانان همواره آماده گفتگو هستند و صلح و امنیت، بدون گفتگو و تعامل ممکن نیست.

وی توانایی ارائه راه حل مسئله را از دیگر ویژگی های جوانان دانست و تصریح کرد: جوانان توانایی خلق راه حل های متعدد را دارند و برای هر مسئله ای راه حلی ارائه می کنند تا طرف مقابل مذاکرات به نتیجه برسد و طرفین در پایان احساس برد- برد داشته باشند.

رستمی اضافه کرد: جوانان ریسک های معقول را انتخاب می کنند و صلح و امنیت در گرو ریسک معقول شکل می گیرد.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: صفا، صمیمت، عشق و محبت از دیگر ویژگی های جهانی جوانان است و همین ویژگی اجازه نمی دهد که جوانان وارد جنگ و خونریزی شوند. پس اگر قرار است در جوامع کوچک و بزرگ به صلح و امنیت برسیم ناگزیریم جوانان و مشارکت حداکثری آنان را در نظر بگیریم و از طرح ها و ایده های آنها استفاده کنیم.

وی با اشاره به تلاش های وزارت ورزش و جوانان در یک سال گذشته برای جلب مشارکت جوانان گفت: سعی کردیم مشارکت جوانان را نهادمند کنیم تا صداهای جوانان از سازمانهای مردم نهاد جوانان شنیده شود زیرا سمن ها واسطه بین جوانان و حاکمیت هستند و آنچه برای کشور ما مهم است که همان توسعه صلح و امنیت است، از این طریق حاصل می شود.

وی افزود: بهره برداران اصلی صلح، جوانان هستند زیرا صلح و امنیت اشتغال پایدار، مسکن و تحصیلات عالی را تضمین می کند و اینها برای جوانان اولویت دارد پس باید خوشحال باشیم که انسانهایی هوشمند و دلسوز در دولت یازدهم از هر آنچه جنگ طلبی بود پرهیز کردند و تمام قدرت عاقله خود را برای صلح بکار گرفتند.

رستمی ادامه داد: به عنوان کسی که با جوانان بیشترین ارتباط را دارم باید بگویم که از نظر جوانان در دهه گذشته بزرگترین راهکار مدیریتی به ثمر رسیدن برجام بود. پیش از برجام احساس ناکامی در جوانان بیداد می کرد و به ۲.۵ برابر میزان تجربه شده خود رسیده بود اما آثار برجام باعث شد که امید، نشاط و تمایل به حضور در عرصه های اجتماعی در میان جوانان رشد کند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: پیش از برجام در روستاهای دورافتاده تا مرکز شهرهای بزرگ احساس ناامیدی بسیار وسیع بود و جوانان رغبتی برای تشکیل سازمان های مردم نهاد نداشتند اما امروز شاهد تشکیل هزار و ۲۰۰ سازمان مردم نهاد هستیم و تا پایان سال نیز پرونده ۲ هزار سازمان مردم نهاد آماده ارائه مجوز می شود.

وی با اظهار تاسف از کسانی که صلح و امنیت را خوشایند نمی دانند، گفت: گویا نان بعضی در ناامیدی و ناشادی جامعه است اما با روندی که در جامعه شکل گرفته است آثار اقتصادی برجام در اشتغال و زندگی جوانان نیز نمود خواهد یافت.

رستمی اظهار امیدواری کرد که تندروها و افرادی که ناامیدی را برای جامعه می خواهند به اهداف خود نرسند و شاهد ایرانی شاد، توسعه یافته و با نشاط به ویژه برای جوانا باشیم.