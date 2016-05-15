پیام تسلیت دبیرکل اتحادیه زنان مسلمان به مناسبت درگذشت طوطی علویه

به گزارش خبرگزاری مهر، طوبی کرمانی دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان در پیامی درگذشت دکتر طوطی علویه ریاست دانشگاه «الشافعیه» اندونزی را تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ۱۸۵ آل عمران؛

با نهایت تألم و تأثر درگذشت بانوی اندیشمند سرکار خانم دکتر طوطی علویه ریاست دانشگاه «الشافعیه» و عضو هیأت رئیسه مجلس العلماء اندونزی را به جامعه فرهیخته جهانی و همه دوستداران علم و دانش تسلیت عرض نموده و از خداوند منان برای آن مرحومه، مغفرت و برای بازماندگان صبری جمیل و اجری جزیل مسئلت می نماییم.

دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان

لازم به ذکر است پروفسور علویه در سال ۱۹۴۲ متولد شد و در سالهای ۱۹۹۹-۱۹۹۸ عنوان وزیر توانمندسازی زنان و کودکان را داشت. ایشان علاوه بر عهده داری ریاست دانشگاه الشافعیه، به مدیریت و سازماندهی مدارس شبانه‌روزی ویژه یتیمان نیز می پرداخت.

دارالأیتام علویه ۲۵۰ کودک یتیم را تحت پوشش قرار می‌دهد. علاوه‌براین، بیش از ۱۵ میلیون زن اندونزیایی تحت پوشش آموزش‌های فرهنگی هستند که خانم علویه از طریق گسترش فعالیت‌های تبلیغی ارائه نموده است.

علویه فارغ التحصيل دانشگاه اسلامی شریف هدایت الله جاکاراتا بودند و مدرک دکترای خود در رشته فلسفه را از دانشگاه آستن تگزاس، آمریکا، و با موضوع رساله «سرمایه اجتماعی به‌مثابه عامل سلامت و رفاه: مطالعه طولی زنان و سبک زندگی در اندونزی» دریافت کرد.

برخى از مسئولیت های پروفسور علویه به شرح ذیل می باشد:

رییس اتحادیه بین‌المللی زنان مسلمان

عضو هيأت رئيسه مجلس‌العلمای اندونزی

مؤسس مرکز خیریه و دار‌الأیتام علویه در اندونزی

عضویت در پارلمان اندونزی

مدیریت اجرایی اتحادیه بین‌المللی زنان مسملان برای آسیا

دبیرکل انجمن جامعه مدنی

نایب‌رییس انجمن اخوت حج اندونزی

عضو شورای مطبوعات اندونزی

عضو هیأت مدیره مؤسسه توسعه تلاوت قرآن جاکارتا

نايب رئیس هیئت مشاوران انجمن روشنفکران مسلمان اندونزیایی (ICMI)

علویه توجه ویژه‌ای به جمهوری وحدت مسلمانان داشت و در راستای مقابله با نفوذ فرهنگی و الگوی فمنیستی در میان زنان و جوامع اسلامی، تلاش و رایزنی‌های مؤثری را در کشورهای اسلامی و غیراسلامی صورت داد. وی بيش از ۱۴ عنوان كتاب در موضوعات اسلامی و همچنین زنان و ایتام منتشر کرد.

مرحوم پروفسور دکتر طوطی علویه، رئیس دانشگاه الشافعیه پس از چند روز بستری در بیمارستان متروپولیتن جاکارتا، چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۹۵ در سن ۷۴ سالگی درگذشت.