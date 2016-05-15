امسال ۱۱ فقره قتل در مازندران رخ داد

به گزارش خبرنگارمهر، محمد جعفری بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سالن اجتماعات دادسرای عمومی انقلاب مرکزاستان برگزارشد اظهارداشت: امسال شاهد کاهش پنج درصدی در قتل و دو درصدی در خودکشی هستیم.
وی بابیان اینکه هرساله برنامهریزی با توجه به سیاستهای ابلاغی قوه قضاییه درزمینهٔ کاهش با تأکید بر پیشگیری جرائم انجام میشود گفت: موضوع پیشگیری یک موضوع همهجانبه و فراگیر است که با مشارکت همه دستگاهها انجام میشود و در سال گذشته، دستگاه قضا با بسیج همه دستگاهها توفیقاتی در معاونت پیشگیری بخصوص در دانشگاهها داشته است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، نقش بسیار مؤثر رسانهها و مطبوعات را تأثیرگذار برشمرد و افزود: رسانهها با روشنگری نقش مؤثری در پیشگیری جرم میتوانند داشته باشد.
جعفری خواستار ورود رسانهها در حوزه پیشگیری و حوزههای مشخص شد و افزود: نشر اطلاعات باید از منبع موثق اتفاق افتد و مطبوعات اخبار و آمار موثق اعلام کنند نه بر اساس شنیدهها
وی مجموع پروندههای وارده به دادسرای تجدیدنظر استان را ۴۷۹ هزار و ۱۲۷ فقره پرونده وارده عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۴۶۸ هزار و ۱۹ فقره پرونده وارده مختومه شد.
به گفته دادستان عمومی انقلاب مازندران شمار پرونده وارده به اجرای احکام کیفری ۵۶ هزار و ۹۷۶ فقره پرونده وارده بوده است که از این تعداد ۵۷ هزار و ۲۱۳ پرونده مختومه و در اجرای احکام مدنی ۳۶ هزار و ۲۱۰ پرونده وارده بوده که ۳۲ هزار و ۶۳۹ پرونده مختومه شده است.
جعفری پروندههای مانده اجرای احکام کیفری را قریب به ۴۰ هزار و پرونده اعلام و تصریح کرد: در ۱۴ هزار فقره از پروندهها حکم جلب محکومین صادرشده است و باید توسط نیروی انتظامی که مسئول اجرای این احکام هست اجرایی شود.
این مقام مسئول اظهار داشت: در هفته بهصورت فشرده جلسات هماهنگی برای عملیات دستگیری مجرمین برگزار شد تا طی روزهای آینده در یک برنامه هماهنگ در کل استان نسبت به احضار، دستگیری و جلب محکومین قطعی اقدام شود.
وی بابیان که شاهد کاهش بالای ۲۵ درصدی در جرائم خشن در استان هستیم گفت: سال گذشته ۴۶ فقره قتل عمد، ۱۲۶ فقره خودکشی و ۹۷ مورد غریق در دریا و رودخانه و غیره ثبتشده است.
