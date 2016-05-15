۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۵

نتانیاهو:تنها راه صلح با فلسطین مذاکره مستقیم است

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که تنها راه برای صلح با فلسطینی ها انجام مذاکرات مستقیم است و هر راهی غیر از این نتیجه نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در نشست هفتگی با کابینه این رژیم در خصوص طرح پاریس مبنی بر حل تنش با فلسطین سخن گفت.

بر اساس این گزارش نتانیاهو در این دیدار مجددا با طرح فرانسه مبنی بر صلح با فلسطینی ها مخالفت کرد و گفت: تنها راهکار برای صلح حقیقی با فلسطینی ها انجام مذاکرات به صورت مستقیم است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در راستای تأکید بر مذاکرات سازش افزود: درست همانگونه که با مصر مذاکرات صلح را انجام دادیم و پس از آن توافق نامه ای در خصوص صلح را با قاهره امضا کردیم. همچنین هر راهی غیر از این راه منجر به برقراری صلح نمی شود.

لازم به ذکر است پیش از این نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی اعلام کرد که آماده است با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در هر نقطه و هر زمانی به منظور حل درگیری ها میان این رژیم و فلسطین دیدار کند.

