۵۰۰ میلیارد ریال از طلب گندمکاران ایلامی پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی غله استان ایلام، کامران سلیمان نژاد اظهار کرد: این میزان مطالبه به کشاورزان شهرستان های مهران، آبدانان و دهلران پرداخت شده و مابقی طلب دیگر کشاورزان نیز به تدریج پرداخت می شود.

وی افزود: ۱۴۲ هزار تن گندم از کشاورزان جنوب استان تا کنون خریداری شده و عملیات خرید و حمل و نقل گندم در این مناطق همچنان ادامه دارد.

وی گفت: از میزان گندم خریداری شده ۹۴ هزار تن آن را گندم معمولی و ۴۷ هزار تن را نیز گندم دروم تشکیل داده است.

مدیر کل غله استان ایلام اظهار داشت: امسال بیش از ۱۲۵ هزار هکتار از اراضی دیم و آبی استان ایلام به کشت غلات اختصاص یافته است و پیش بینی می شود ۲۰۰ هزار تن گندم معمولی و دروم از کشاورزان این استان خریداری شود.

وی گفت: هر کیلوگرم گندم معمولی با نرخ ۱۲ هزار و ۷۰۰ ریال و گندم دروم ۱۳ هزار ریال از کشاورزان خریداری می شود.