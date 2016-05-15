۱۲۰ واحد تولیدی مشکل دار خراسان جنوبی تعیین تکلیف می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، داوود شهرکی بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به شکل گیری کمیته تسهیل و رفع موانع تولید در استان اظهار کرد: در این کارگروه به صورت تخصصی و با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مشکلات واحدهای تولیدی بررسی می شود.

وی با بیان اینکه در این جلسات تلاش می شود تا مشکلات و موانع پیش روی واحدها برداشته شود، بیان کرد: مواردی که به هر دلیلی در این کمیته حل نشد به کارگروه استانی ارجاع تا برای حل آن چاره اندیشی شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی ادامه داد: این کمیته هر هفته برگزار و گزارش هفتگی آن به کارگروه اقتصاد مقاومتی ارائه می شود.

۲۰ واحد تولیدی با راندمان کمتر از ۵۰ درصد هستند

شهرکی به اقدامات انجام شده در این کمیته اشاره کرد و گفت: تاکنون در این کمیته ۲۳ واحد تولیدی غیرفعال شناسایی شده است.

وی همچنین از شناسایی ۲۰ واحد تولیدی با راندمان کمتر از ۵۰ درصد در استان خبر داد و افزود: همچنین تاکنون ۲۱ واحد با راندمان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد شناسایی شده است که در کمیته تسهیل و رفع موانع تولید استان جلساتی با مدیران این واحدها برگزار و تلاش می شود تا مشکلات آن ها برطرف شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر ۳۰ درصد واحدهای تولیدی استان با مشکل روبه رو هستند، بیان داشت: طبق هدفگذاری های انجام شده امسال باید مشکل ۵۰ واحد رفع شود.

شهرکی با بیان اینکه امسال تعیین تکلیف هفت هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی مشکل دار کشور به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول شده است، عنوان داشت: سهم خراسان جنوبی از این تعداد، تعیین تکلیف بالغ بر ۱۲۰ واحد پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح در دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و منابع بانکی از سوی وزارت به واحدهای تولیدی کمک می شود.

۳ طرح استان جزء ۲۳ طرح مهم مشکل دار کشور قرار گرفت

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با اشاره به اینکه سه طرح استان جزء ۲۳ طرح مهم مشکل دار کشور قرار گرفته اند، بیان کرد: پروژه فولاد قاین، سیمان باقران و زغال سنگ طبس از جمله این طرح ها هستند که باید هرچه سریعتر مشکلات آنها برطرف شود.

شهرکی به آخرین اقدامات انجام شده برای پروژه فولاد قاین اشاره کرد و افزود: بخشی از مشکل نقدینگی این واحد توسط بخش خصوصی برطرف و بخشی دیگر نیز سازمان توسعه تجارت با افزایش درصد مشارکت خود در پروژه قرار است مشکل را مرتفع کند.

وی ادامه داد: کارخانه کک طبس نیز با ۲۰ میلیارد تومان دچار مشکل بود که در حال برگزاری جلسات با مدیران بانک ها برای رفع این مشکل هستیم.