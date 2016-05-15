پیش بینی های هواشناسی خسارات کشاورزی مازندران را کاهش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، نوربخش داداشی بعدازظهر یکشنبه در نشست تخصصی توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) کشاورزی گفت: ترویج پیامکها و توصیههای هواشناسی کشاورزی که در سال همدلی و همزبانی میسر شده در راستای اقتصاد مقاومتی بوده است.
وی اظهار داشت: کنترل علفهای هرز، کاهش مصرف سموم، مصرف بهموقع کودهای شیمیایی، کنترل آن و سمپاشیهای بهموقع از پیامدهای خوب اطلاعات هواشناسی و توصیههای فنی هواشناسی کشاورزی است که از طریق صدا سیمای محلی، خبرگزاری هاو اتحادیههای مرتبط به اطلاع مردم میرسد و غیرازآن جهت اطلاعرسانی بهموقع از تمام بسترهای موجود نیز استفادهشده تا اطلاعات به کاربر نهایی برسد.
مدیرکل هواشناسی مازندران ادامه داد: امروز نقش هواشناسی در بخشهای مختلف بهخوبی بر همگان ثابتشده و در بخش کشاورزی و امنیت و تأمین مواد غذایی این نقش پررنگتر از سالهای گذشته دیده میشود و با توجه به برنامههای اقتصاد مقاومتی هواشناسی نقش حیاتی را در این زمینه ایفا میکند.
وی یادآور شد: برای داشتن کشاورزی بدون وابستگی به خارج باید به نقش هواشناسی بیشتر از گذشته اهمیت بدهیم کار خوبی که از دو سال پیش با ابتکار و درایت ریاست سازمان هواشناسی بانام توسعه هواشناسی کاربردی (تهک) شروع شد امروز موجب حضور تأثیر گزار هواشناسی در بخشها و لایههای مختلف جامعه گردید.
نظر شما