به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری پیش از دستور درباره ارائه عملکرد بانک شهر به شورای شهر، گفت: در جلسه مذکور دوبار از مدیرعامل بانک شهر سوال شد سهم بازار این بانک چه میزان است که از سوی مدیرعامل، این سهم ۱۰ درصد اعلام شد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات غیررسمی موجود، سهم بازار بانک شهر کمتر از ۵ درصد است از این رو می بایست مستندات سهم بازار ۱۰ درصدی از سوی مدیریت بانک شهر به شورای شهر تهران ارائه شود یا اینکه ضمن تصحیح این اطلاعات، از شورای شهر بابت ارائه اطلاعات نادرست عذرخواهی شود.