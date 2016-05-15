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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

حافظی در واکنش به آمار ارائه شده از سوی مدیریت بانک شهر؛

سهم بازار بانک شهر کمتر از ۵ درصد است

سهم بازار بانک شهر کمتر از ۵ درصد است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست در واکنش به اطلاعات ارائه شده از سهم بازار بانک شهر در صحن شورا، اظهار کرد: سهم بازار این بانک کمتر از ۵ درصد است.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در تذکری پیش از دستور درباره ارائه عملکرد  بانک شهر به شورای شهر، گفت: در جلسه مذکور دوبار از مدیرعامل بانک شهر سوال شد سهم بازار این بانک چه میزان است که از سوی مدیرعامل، این سهم ۱۰ درصد اعلام شد.

وی ادامه داد: بر اساس اطلاعات غیررسمی موجود، سهم بازار بانک شهر کمتر از ۵ درصد است از این رو می بایست مستندات سهم بازار ۱۰ درصدی از سوی مدیریت بانک شهر به شورای شهر تهران ارائه شود یا اینکه ضمن تصحیح این اطلاعات، از شورای شهر بابت ارائه اطلاعات نادرست عذرخواهی شود.

کد مطلب 3659288
نورا حسینی

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