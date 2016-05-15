فیلم/ بازخوانی زندگی موسوی گرمارودی در یک مستند

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «از ساقه تا صدر» به زندگی علی موسوی گرمارودی پرداخته و زندگی این شاعر کشور را از بدو تولد تا امروز به تصویر کشیده است. از نکات قابل توجه در این مستند پرداختن به مبارزات سیاسی این شاعر معاصر کشور است.
علی موسوی گرمارودی که در سال ۱۳۲۰ هجری شمسی در قم دیده به جهان گشوده از مبارزان سالهای انقلاب اسلامی و زندانیان سیاسی دوران طاغوت است. وی که روابط مستحکمی با چهرههای مبارزی چون شهید رجایی، شهید مفتح و شهید مطهری داشته است سابقه معاونت فرهنگی ابوالحسن بنیصدر را نیز در کارنامه دارد. این شاعر معاصر تلاشهای مثبتی در جهت جلوگیری از انحرافات بنیصدر از خود به نمایش گذاشت و گرچه به دلیل تصدی این پست با بیمهری مواجه شد، پس از مدتی مورد تفقد امام خمینی(ره) قرار گرفت. این زوایا از زندگی موسوی گرمارودی در کنار سایر اتفاقات مهم زندگی او، در مستند «از ساقه تا صدر» به تصویر کشیده شده است.
مستند «از ساقه تا صدر» در موسسه هنری رسانهای اوج تهیه شده و اجرای طرح این برنامه را موسسه فرهنگی هنری زلال هنر بر عهده داشته است.
مستند «از ساقه تا صدر» به کارگردانی امیر مهریزدان و تهیهکنندگی سیدجمال عودسیمین روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ از ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه اول سیما خواهد رفت.
