به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا تایمز، گزارش های در دست است که حکایت از احتمال مشارکت ژاپن با هند در تجهیز بندر چابهار ایران برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه دارد.

منابع دیپلماتیک اعلام داشته اند هنوز چیزی در این خصوص قطعی نشده است و این اولین بار نیست که توکیو برای مشارکت در این کار ابراز علاقه کرده است.

علت این تمایل ژاپن رقابت با حضور چین در بندر گواتر پاکستان اعلام شده است.

بنا بر این گزارش ژاپن علاوه بر تمایل به مشارکت با هند برای توسعه بندر چابهار که قرار است دروازه ای برای دسترسی به افغانستان و آسیای میانه باشد، توکیو قصد دارد بطور جداگانه یک مجتمع صنعتی در این بندر را ایجاد کند.

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن قرار است بعد از ۳۸ سال به عنوان اولین نخست وزیر ژاپن در ماه آگوست به ایران سفر می کند که احتمالا از برخی سرمایه گذاری های ژاپن در زیر ساخت های ایران خبر خواهد داد.