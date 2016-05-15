سهمیه بندی آب تنها راه رفع مشکل کشاورزان در منطقه درودزن است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آب منطقه ای فارس، حمیدرضا دهقانی، گفت:متاسفانه تعدادی از كشاورزان بالادست رودخانه كر و سد درودزن با توجه به خسكسالی‌ها گاهی با اعمال زور در صدد كسب آب بوده و امروز آنها یكی از مدعیان حق آبه در استان فارس هستند كه در میان كشاورزان تجمع كننده در چند روز اخیر خواستار سهم حق آبه شدند.

وی تاکید کرد: كشاورزان خرامه و زرقان موافق این موضوع هستند كه با نوبت‌بندی آب میان بالادستی‌ها و پایین دستی‌ها، هر سال كشاورزان یكی از این دو بخش اقدام به كشت برنج و یا گندم كنند.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس ادامه داد: برای ما هم سخت است كه گندم‌های كشت شده بیش از حد ظرفیت، خشك شود اما اگر قرار باشد مردم را نجات دهیم تنها راه متمركز شدن بر نوبت‌بندی آب است كه براساس آن الگوی كشت تغییر كند.

دهقان افزود: در هیچ كجای قوانین حوزه منابع آبی پیش‌بینی نشده كه محصول پرآب باید ممنوع شود و متاسفانه سكوت قانون در بسیاری از بخش‌های این حوزه امروز به چالشی تبدیل شده كه امید است در مجلس دهم و با حضور نمایندگان جدید شاهد مصوبات خوبی در جهت تسهیل این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: متاسفانه دوره خشكسالی در فارس زیاد است و برخی هم نادانسته به اختلافات دامن می‌زنند.

مدیر عامل آب منطقه ای فارس تصریح کرد: متاسفانه بار اشتغال كشور بر گردن آب انداخته شده به عنوان مثال سالانه ۵۰ میلیون مترمكعب آب از سد درودزن برای مصرف شرب و صنعت برداشت می‌شود.