کره شمالی توقیف قایق روسی را سوء تفاهم خواند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «یوری باچکارف» سرکنسول روسیه در کره شمالی روز یکشنبه اعلام کرد که کره شمالی توقیف قایق تفریحی حامل ورزشکاران روسی را اقدامی اشتباه و ناشی از سوء تفاهم خواند.

گفتنی است که در روز شنبه گزارشاتی دال بر توقیف یک قایق تفریحی روسی با نام «الفین» در دریای ژاپن توسط گارد ساحلی کره شمالی منتشر شد. بنابر گزارشات این قایق حامل ورزشکارانی از منطقه پریمورسکی در بخش خاور دور روسیه بود.

طبق اظهارات سرکنسول روسیه در کره شمالی،‌ پیونگ یانگ روز یکشنبه به دیپلماتهای روسی اطلاع داد که به این قایق تفریحی اجازه ترک خاک کره شمالی را داده است.

باچکارف در گفتگو با خبرگزاری رسمی روسیه گفت که پیونگ یانگ در خصوص علت این توقیف توضیح داد که یک سوء تفاهم پیش آمده است.

طبق اظهارات این دیپلمات روسی،‌ در ساعت ده صبح به وقت محلی از این قایق تفریحی رفع توقیف شده است.