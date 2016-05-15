دستگیری سارق دوچرخه های گرگان با ۲۳ فقره سرقت

سرهنگ رضا عسكری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از وقوع سرقت‌ های سريالی از دوچرخه های سطح شهر گرگان و با توجه به حساسيت موضوع، ايجاد جو رواني نامطلوب در بين شهروندان و در راستای اجرای ماموريت های قرارگاه مبارزه با سرقت، موضوع با تشكيل تيمی ويژه در دستور كار ماموران پايگاه آگاهی اين شهرستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: سرانجام با تحقيقات گسترده ميدانی، اعزام گشت‌ های محسوس و نامحسوس و با استفاده از منابع و بهره مندی از دوربين های پاركينگ ها سارق شناسايی و دستگير شدند.

او با بیان اینکه متهم در ابتدا منکر هرگونه سرقت مجرمانه شد، افزود: پس از انجام تحقيقات تكميلی به روش های نوين پليسی متهم در نهايت به ۲۳ فقره سرقت دوچرخه اعتراف كرد. در اجرای دستور مقام قضایی و در بازرسی از منزل متهم تعدادی مدارک شناسايي سرقتی، دوچرخه، ابزار و آچارآلات و دیگر لوازم سرقتی کشف كردند.

فرمانده انتظامي گرگان در پایان با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شد، گفت: مردم می توانند جهت مشارکت و کمک به پلیس در راستای دستگیری مجرمان و برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه، اطلاعاتی را که از متهمان دارند از طريق مركز فوريت های پليسی ۱۱۰ گزارش دهند تا موضوع پیگیری شود.

گفتنی است در هفته گذشته نیز متهمی با انجام ۲۵ فقره سرقت دوچرخه در گرگان دستگیر شده بود.