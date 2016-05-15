بیش از ۳۰۰ جنگجو در طول ۲۰ روز در غوطه شرقی سوریه کشته شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، دیده بان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دستکم ۳۰۰ نفر از تروریست ها در طول حدود ۲۰ روز درگیری میان برخی گروه ها در غوطه شرقی واقع در حومه دمشق پایتخت سوریه خبر داد.

بر اساس این گزارش «رامی عبدالرحمن» دیده بان حقوق بشر طی سخنانی در این خصوص اظهار داشت: از ۲۸ آوریل گذشته تاکنون بیش از ۳۰۰ نفر از اعضاء برخی گروه ها در غوطه شرقی کشته شدند.

وی در ادامه تصریح کرد: درگیری های شدید میان گروه «جیش الاسلام» که قوی ترین گروه در غوطه شرقی است و گروه های «فیلق الرحمن» و «جیش الفسفاط» که گروه های متحد جبهه النصره هستند، در جریان است.

عبدالرحمن در همین راستا افزود: اکثر ۳۰۰ نفری که کشته شده اند، از اعضاء جیش الاسلام و جبهه النصره هستند؛ همچنین ده ها نفر نیز از گروه فیلق الرحمن کشته شده اند.

وی همچنین عنوان کرد: با وجود میانجیگری های ساکنان غوطه شرقی و راهپیمایی اعتراض آمیز آنها با هدف توقف درگیری ها، همچنان درگیری ها جریان دارد و طرف های درگیر در صدد تحکیم نقاط حضور خود در مناطق و شهرهای غوطه شرقی هستند.

دیده بان حقوق بشر در ادامه گفت: ده ها شهروند از جمله زنان و کودکان نیز در درگیری های غوطه شرقی جان خود را از دست داده اند.

گفتنی است ارتش سوریه از سال ۲۰۱۳ شماری از مناطق را در حومه دمشق از جمله دوما، عرین و زملکا در غوطه شرقی محاصره کرده است و گروه های جنگی نیز غالبا بر این مناطق مسلط هستند.