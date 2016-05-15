به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: همه دستگاه های اجرایی باید راهکارهایی ارائه دهند تا مشکل مردم حل شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت برای حل مشکلات واحدهای تولیدی مصصم است، بیان کرد: در همین راستا نیاز است تا همه مدیران دستگاه های اجرایی خود را نسبت به این سیاست دولت تطبیق داده و مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کنند.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در جلسات کارگروه رفع موانع تولید باید مشکلات واحدهای تولیدی طرح و بررسی شود، عنوان داشت: اعضا کارگروه باید در این جلسات راهکارهایی برای حل مشکل مردم پیدا کنند.

خدمتگزار با تاکید بر اینکه دستگاه های اجرایی باید برنامه های مشخص اجرایی خود در این زمینه را ارائه کنند، بیان داشت: باید در جلسات کارگروه سازو کاری برای رفع مشکلات واحدها ارائه شده و تنها نباید منتظر دستور از مرکز کشور بود.

وی با انتقاد از عدم اجرایی شدن برخی مصوبات قبلی کارگروه، گفت: باید در این جلسات دلیل عدم اجرا مصوبات مطرح و برای حل آن چاره اندیشی شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه آندسته از مشکلاتی که باید در استان مرتفع شود در این کارگروه در مورد آن تصمیم گیری می‌شود، افزود: بخش دیگری از این مشکلات نیز که نیاز است از سوی مرکز رفع شود باید از سوی مدیران ذی ربط با ارائه راهکارهای مشخص ارائه شود.

خدمتگزار با تاکید بر لزوم ایجاد هماهنگی بین مدیران در بخش های مختلف، ادامه داد: بخش زیادی از این مشکلات با هماهنگی و تعاملی که بین مدیران برقرار می‌شود قابل حل شدن است از اینرو باید این تعاملات بیش از گذشته برقرار شود.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی استان، بیان کرد: خراسان جنوبی در بخش های مختلف از جمله در حوزه گردشگری دارای توانمندی های بسیار خوبی است که باید این توانایی‌ها احصاء و راه های رفع مشکلات در این حوزه‌ها نیز پیشنهاد شود.