۱۲۶مسجد در حال تاسیس/بیش از یک درصد مساجدتهران فرسودگی شدید دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین جواد صادق زاده امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با تاکید بر اینکه مدیریت شهری تهران رسالت کاری اش تنها ساخت بزرگراه، توسعه فضای سبز و... نیست، گفت: معتقدیم باید به فرهنگ شهروندان و نیز مسائل دینی در سطح تهران بیش از پیش توجه و اهمیت داده شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون شهرداری تهران از یک سازمان خدماتی به یک نهاد اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است، افزود: تقویت باورهای دینی پرسنل شهرداری و شهروندان از مهمترین فعالیت های مرکز فعالیت دینی شهرداری پایتخت است .

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران با تاکید بر اینکه در سال گذشته برای برگزاری مراسمات مختلف به بیش از صدها مسجد و حسینیه پایتخت کمک کرده ایم ، خاطرنشان کرد: حداقل کمکی که به مساجد داشته ایم ۵۰۰ هزار تومان بوده است

حجت الاسلام و المسلمین صادق زاده با بیان اینکه هم اکنون ۱۲۳ حوزه علمیه در سطح شهر تهران وجود دارد، عنوان کرد: باید اعلام کنم که حوزه های علمیه نیز جزو اماکن مورد مساعدت های شهرداری تهران بوده است .

وی در خصوص کمک مدیریت پایتخت به مساجد مختلف شهر تهران گفت: برای تجهیز مساجد در سال گذشته نیز کمک های مالی و تجهیزاتی مختلفی داشته ایم .

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تهران به نسبت شهروندان فقیرترین شهر درخصوص دارا بودن مسجد است، گفت: هم اکنون ۱۹۶۴ مسجد در این شهر وجود دارد که باید حداقل ۴ هزار مسجد در پایتخت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه محصولات فرهنگی در مراسمات مختلف نیز به مساجد و حسینیه های تحت شهر تهران توزیع شده است، ادامه داد: در تمامی بنرهایی که به مناسبت های مختلف در سطح شهر نصب می شود یک پیام و آموزه دینی قرارداده ایم .

صادق زاده با تاکید بر اینکه برای هر چه بهتر برگزار شدن مراسم اعتکاف نیز کمک های بسیاری داشته ایم ، گفت: امسال مراسم اعتکاف در۴۰۰ مسجد شهر تهران برگزار شد .

وی با اشاره به اینکه توانسته ایم در ۵۲۳ معاونت ، سازمان و مناطق مختلف شهرداری تهران شورای عالی نماز را راه اندازی کنیم، تاکید کرد : اولین همایش شورای عالی نماز نیز با حضور بیش از ۷۰۰ نفر برگزار شد .

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران با اشاره به اینکه هم اکنون ۳۴۰ روحانی در شهرداری تهران فعالیت می کنند، تاکید کرد: برای این روحانیون کلاس های آموزش دوره برگزار می شود همچنین برای این عزیزان بانک اطلاعاتی تشکیل شده که اطلاعات آنان در این بانک اطلاعاتی موجود است .

وی افزود: بایدتاکید کنم که در روز طبیعت سال گذشته ما در ۲۲۰بوستان شهر تهران اقامه نماز داشتیم .

حجت السلام و المسلمین صادق زاده با اشاره به اینکه توجه به مساجد مناطق محروم در دستور کار ما قرار دارد، افزود: هم اکنون منطقه هرندی یکی از مناطق پر مساله شهر تهران است که در آن هنجارشکنی های بالایی اتفاق می افتد . ما هر سه شنبه در مساجد آن محله جلسات برگزار کرده و برای بهبود مساجد آنجا اقدامات قابل توجهی را انجام داده ایم به عنوان مثال توانستیم حسینیه شیخ رجب علی خیاط را احیا کنیم .

رییس مرکز فعالیت های دینی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در دهه اخر ماه شعبان غبارروبی مساجد را داریم ، تصریح کرد : شهرداری تهران همه ساله پررنگ ترین نقش را دراین مراسم داشته است. امسال نیز در همین خصوص در ۱۰ مسجد شهر تهران نیز مراسم خاصی را برگزار می کنیم .

به گفته صادق زاده هم اکنون در سراسر شهر تهران موقع نماز صدای اذان در سراسر شهر پخش می شود.

وی با بیان اینکه در دهه فجر سال گذشته نیز در ۵۰مسجد شهر تهران مراسم ویژه ای را برگزار کردیم که با استقبال خوب شهروندان روبرو شد ، گفت: در روز گذشته نیز حضور بیش از ۳۰۰ ائمه شهر تهران را در نمایشگاه کتاب داشتیم .

صادق زاده در خصوص شائبه کمک های خاص شهرداری به برخی از مساجد نیز گفت: چنین چیزی وجود ندارد ما در هر منطقه یک کارشناس داریم برای بررسی نیازهای مساجد و حسینیه ها که آنها با ائمه جماعات و هیات امنای مساجد جلسات مختلفی را برگزار و نیازهای آنها مطلع می شوند و سپس برای کمک به آنان اقدام می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از نیم قرن از عمر مساجد پایتخت گذشته است و جالب است که بدانیم که در بیشتر آنها اصول مهندسی ساخت مسجد رعایت نشود و باید برای ایمن سازی آنها قدم های بسیاری برداشته شود . این در حالی است که در حال حاضر ۲۰مسجد در شهر دارای فرسودگی شدید هستند.

صادق زاده افزود: شهرداری تهران مجوز ۱۵۰تجاری رایگان برای ساخت مساجد در پایتخت می دهد.

وی در پایان با بیان اینکه هم اکنون ۱۲۶ مسجد در حال تاسیس در شهر تهران داریم ، گفت: انشالله ۲۰ الی ۳۰ مسجد در آینده نزدیک در تهران افتتاح می شود .