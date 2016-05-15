به گزارش خبرنگار مهر، محمود متقی، ظهر یکشنبه، در نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در روزهای ۲۷ اردیبهشت تا دوم خرداد امسال که هفته جوان نام گرفته، در استان گلستان ۲۰۰ برنامه در نظر گرفته‌شده که با همکاری اداره کل ورزش و جوانان، سمن‌ها و دیگر دستگاه‌های اجرایی اجرا می‌شود.

وی افزود: روز میلاد حضرت علی اکبر که ۱۱ شعبان است به نام روز جوان و از ۹ تا ۱۵ شعبان هرسال به نام هفته جوان نام‌گذاری شده که امسال برابر با ۲۷ اردیبهشت تا دوم خرداد است.

معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان تصریح کرد: برای متولدین هفته جوان که نام علی‌اکبر دارند شناسنامه رایگان صادر و یا تعویض می‌شود.

وی اظهار کرد: از مهم‌ترین این برنامه‌ها تجلیل از جوانان نخبه، همایش بزرگ جوانان، جشنواره حضرت علی‌اکبر، دوره آموزشی فضای مجازی، کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی و پاک‌سازی محیط‌زیست است.

متقی گفت: «جوان، نشاط، سلامت و ورزش»، «جوان، نشاط، ازدواج و خانواده»، «جوان، نشاط و نوآوری»، «جوان، نشاط، سبک زندگی و محیط‌زیست»، «جوان، نشاط، اقتصاد مقاومتی و عزم ملی»، «جوان، نشاط و مشارکت اجتماعی» و «جوان، نشاط و انتظار» نام‌گذاری روزهای این هفته است.

به گفته وی، رویکرد این برنامه‌ها ایجاد نشاط، شادابی، امیدآفرینی و افزایش روحیه خودباوری است.

متقی با اشاره به دغدغه‌های مختلف حوزه جوانان گفت: ازدواج و اشتغال جوانان یک دغدغه مهم در این بخش است و پرداختن به فضای مجازی و سواد رسانه‌ای نیز دیگر دغدغه مهم ما است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته اعتبار بخش جوانان در استان گلستان تنها ۳۰ میلیون تومان بود اما برنامه‌هایی که اجرا شد دو برابر سال ۹۳ و برابر با یک هزار و ۲۵۲ برنامه بود.

متقی گفت: قبل از ادغام سازمان جوانان و تربیت‌بدنی ۱۲۰ تشکل جوانان در استان گلستان داشتیم که بعد از ادغام این تعداد به ۱۰ تشکل رسید و با دریافت اعتبارنامه ۳۲ تشکل در دو سال گذشته این تعداد هم‌اکنون به ۷۵ تشکل فعال رسید که در بخش‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ورزشی فعالیت می‌کنند.