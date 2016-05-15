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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۲۳

فرمانده انتظامی استان قزوین:

یک میلیارد ریال کالای قاچاق در قزوین کشف شد

یک میلیارد ریال کالای قاچاق در قزوین کشف شد

قزوین- فرمانده انتظامی استان قزوین گفت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی يک محموله کالای قاچاق به ارزش يک ميليارد ريال در استان مشف و ضبط شد.

سردار مهدی محمودی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای تاکيد فرمانده ناجا مبنی بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا و سوداگران اقتصادی و تحقق پيام نوروزی مقام معظم رهبری ماموران اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز آگاهی استان در هنگام گشت زنی در آزاد راه قزوين به زنجان به يک دستگاه کاميون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ماموران از کاميون بادسان، تعداد ۶۰۶ پارچه انواع ظروف کريستال خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با کشف این محموله قاچاق راننده متخلف دستگیر و خودرو توقیف شده است.

وی ارزش ريالی کالای کشف شده را يک ميليارد ريال اعلام کرد و گفت:متهم پس از تشکيل پرونده به اداره تعزيرات حکومتی استان معرفی شده است. محمودی یادآورشد: کشورهای استکباری با روشهای مختلف درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشور  هستند که یکی از این راهها ورود قاچاق کالا و اجناس نامرغوب از مبادی غيررسمی است.

وی بیان کرد: با آگاهی بخشی به مردم و مبارزه هدفمند با اين پديده قبيح اجتماعی باید بتوانیم گامهای مفيد و موثری در جهت كاهش آثار زیانبار قاچاق کالا در جامعه و حمايت از توليدكنندگان داخلی برداريم.

 

کد مطلب 3659318

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