یک میلیارد ریال کالای قاچاق در قزوین کشف شد

سردار مهدی محمودی در این باره به خبرنگار مهر گفت: در راستای تاکيد فرمانده ناجا مبنی بر مبارزه جدی و بی امان با قاچاق کالا و سوداگران اقتصادی و تحقق پيام نوروزی مقام معظم رهبری ماموران اداره مبارزه با قاچاق كالا و ارز آگاهی استان در هنگام گشت زنی در آزاد راه قزوين به زنجان به يک دستگاه کاميون مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی صورت گرفته از این خودرو ماموران از کاميون بادسان، تعداد ۶۰۶ پارچه انواع ظروف کريستال خارجی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: با کشف این محموله قاچاق راننده متخلف دستگیر و خودرو توقیف شده است.

وی ارزش ريالی کالای کشف شده را يک ميليارد ريال اعلام کرد و گفت:متهم پس از تشکيل پرونده به اداره تعزيرات حکومتی استان معرفی شده است. محمودی یادآورشد: کشورهای استکباری با روشهای مختلف درصدد ضربه زدن به اقتصاد کشور هستند که یکی از این راهها ورود قاچاق کالا و اجناس نامرغوب از مبادی غيررسمی است.

وی بیان کرد: با آگاهی بخشی به مردم و مبارزه هدفمند با اين پديده قبيح اجتماعی باید بتوانیم گامهای مفيد و موثری در جهت كاهش آثار زیانبار قاچاق کالا در جامعه و حمايت از توليدكنندگان داخلی برداريم.