به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال شاکری در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورا گفت: بعد از سال ها و با هماهنگی وزارت مسکن و شناسایی پهنه های گسلی رو غلطک افتاد و در چند ماه آینده برای شناسایی پلاک های در معرض خطر زلزله اقدام خواهد شد و این اطلاعات در اختیار معاونت شهر سازی شهرداری ها قرار خواهند گرفت.

شاکری در ادامه افزود: از نقش شورا در تفاهم نامه منعقد شده بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی نیز نباید گذشت که جای تقدیر نیز دارد.

رییس کمیته عمران اظهار داشت: در چند هفته اخیر چند مورد خود کشی در تهران اتفاق افتاده که البته نیروهای امدادی و آتش نشانی به موقع در محل حاضر شدند و این قبیل اتفاقات بیش از هر امری ضرورت وجود روانشناسنان و روانکاوان را در تیم های امدادی نمایان می کند که امیدواریم در کنار آموزش نیروهای امدادی این مهم نیز در دستور کار قرار گیرد.

شاکری همچنین نسبت به وجود قهوه خانه های بسیار در اطراف فضای فرهنگی و دانشگاه ها هشدار داد و گفت: مرجع صدور مجوز برای این واحد ها کیست؟ فضای فرهنگی دانشگاه ها و دانشکده ها در معرض خطر است چرا که در حال حاضر کوچه پس کوچه های اطراف دانشکده ها پر شده است از قهوه خانه ها.

مهدی چمران در ادامه نیز گفت: شهرداری این مجوزها را نمی دهد در حالی که حامی آنها سازمان میراث فرهنگی است.

وی ادامه داد: مدت ها است بین وزارت بهداشت و سازمان میراث فرهنگی بر سر قهوه خانه ها دعوا جریان دارد.