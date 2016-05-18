روزگار سخت اسلام گرایان در تاجیکستان/جهان اسلام سکوت خود را بشکند

خبرگزاری مهر-گروه سیاست، محمدمهدی ملکی: جهان اسلام با بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت سهم قابل توجهی از جمعیت جهان را داراست و با توجه به پراکندگی جمعیت مذکور در کشورهای مختلف می تواند از توانایی ها و امکانات خود به نحو احسنت و در راستای تامین منافع جهان اسلام استفاده نماید ولیکن چنین امری با واقعیات موجود سازگار نیست و نمی توان توقع داشت که این مساله به خود جامه عمل پوشاند.

برای پاسخ به چرایی عدم اتحاد و انسجام لازم در درون جهان اسلام کافی است به تحولات منطقه نگاهی هر چند سطحی داشته باشیم، آنگاه خواهیم دید که برخی از کشورهای اسلامی از نا آرامی و بی ثباتی در رنجند و روزانه بسیاری از مسلمانان به فجیع ترین نحو ممکن سلاخی می شوند و نکته غمبار این مساله آنجاست که هزینه های سرسام آور این جنگ ها و آشوب ها را هم برخی کشورهای اسلامی با دلارهای نفتی تامین می کنند که تاییدی است بر فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرموده بودند : «امیدی به سیاستمداران جهان اسلام ندارم.»

امروز اگر جهان اسلام قدرت خود را در اختیار اسلام و مسلمانان قرار می داد هر دولتی به خودش اجازه نمی داد به مسلمانان کشورش کوچکترین اهانت و بی احترامی را روا دارد، حال انکه شاهدیم در گوشه گوشه دنیا علیه مسلمانان محدودیت ها و فشارهای مختلفی را اعمال می کنند که جای بسی تاسف و تامل دارد. امروز پروژه اسلام هراسی با شدت و قدرت بیشتر نسبت به هر زمان دیگری در حال پیگیری است و این وظیفه مسلمانان را سنگین تر می کند که اگاهی و هوشیاری خودشان را افزایش داده و نگذارند طرح ها و دسیسه های دشمنان عملیاتی شود.

در تازه ترین اقدام جبهه استکبار علیه مسلمانان، دولت تاجیکستان با برپایی دادگاهی ناعادلانه به حبس ابد ۱۳ تن از مقامات حزب نهضت اسلامی آن کشور رای داد، دادگاهی که بدون حضور خبرنگاران و خانواده های محکومین برگزار گردید و اتهام آن افراد هم آنگونه که گفته شده مشارکت در تشکیل گروههای تروریستی است.

نماینده دادستانی کل تاجیکستان در دادگاه محاکمه این افراد که چهارشنبه گذشته (۱۱ می) پشت درهای بسته برگزار شد، برای سید عمر حسینی، معاون اول رییس حزب نهضت اسلامی، محمد علی هییت معاون این حزب، عبد القهار دولت، مسوول روابط بین المللی، قیام الدین عوض مسوول سازمان این حزب در شهر دوشنبه و رحمت الله رجب، مسوول سازمان حزب در نواحی مرکزی، تقاضای حبس ابد نموده است. این احکام سنگین تاکنون بی سابقه بوده است و حکایت از برخورد قاطع دولت لائیک و غربگرای تاجیکستان با اسلام گرایان دارد.

همچنین در این دادگاه برای حکمت الله سیف الله زاده سردبیر نشریه «نجات» و زبیدالله رازق مسوول امور علم و شورای علما، ۳۰ سال زندان و برای محمد علی فیض محمد رییس کمیسیون بازرسی این حزب، ۲۹ سال، ستارکریم اف ۲۹ سال، سعد الدین رستم ۲۴ سال، واحدخان قاس الدیبن مسوول امور انتخابات ۲۲ سال، محمد شریف نبی اف و عبد الصمد غیرت اف، مسولان حزب درمنطقه و شهر کولاب هر یک ۱۶ سال و خانم ظرفای رحمانی مشاور حقوقی رییس حزب ۸ سال زندان عنوان شده است.

دادستان کل تاجیکستان اتهامات این افراد را مشارکت در تشکیل گروههای تروریستی، برانگیختن اختلافات قومی، دعوت برای براندازی نظام سیاسی، افراطی‌گری و دست داشتن در شورش «عبدالحلیم نظرزاده» معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان درماه سپتامبر سال گذشته میلادی اعلام کرده است. حزب نهضت اسلامی بارها انتساب شورش نظرزاده به خود را تکذیب کرده و اتهامات وارده را بی اساس و ساختگی دانسته است.

حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به رهبری محی الدین کبیری با بیش از ۴۰ هزار نفر عضو رسمی، تنها حزب قانونی اسلام گرا در آسیا میانه بود که چندی پیش کلیه فعالیت های آن توسط دولت تاجیکستان غیر قانونی اعلام شد. در بیانیه ماموریت حزب اهداف آن اینگونه بیان شده است: «با عنایت خداوند متعال، پیروی از پیامبر گرامی اسلام و با اعتماد به نیروی خِرد مردم، نائل شدن به بنیاد جامعه ی پیشرفته، آزاد و با ثبات، رسیدن به اولویت قانون و عدالت اجتماعی، مردم‌سالاری، شایسته‌سالاری و کرامت انسانی براساس ارزش‌های ملی، مذهبی و حقوق بشر.»

لازم به ذکر است سال گذشته در جریان کنفرانس وحدت اسلامی در تهران، کبیری با مقام معظم رهبری دیدار کرد که این اتفاق موجب اعتراض رسمی دولت تاجیکستان شد.

این اولین بار نیست که دولت تاجیکستان اقدام به قلع و قمع اسلام گرایان می کند. پیش از این نیز بارها سختگیری های گسترده ای در قبال گسترش اسلام خواهی در تاجیکستان صورت گرفته و حبس های ناعادلانه ی بسیاری از اسلام گرایان را در پی داشته است که دستگیری اعضای خانواده ی دبیرکل حزب نهضت اسلامی و شکنجه و زندانی کردن ایشان تنها نمونه ای از این رفتارهاست. از جمله دیگر اقدامات ضد دینی دیگر تاجیکستان می توان به ممنوعیت حجاب در مدارس و دانشگاه ها، ممنوعیت نام گذاری اسلامی نوزادان، تراشیدن اجباری ریش و ممنوعیت حضور جوانان در مساجد و مدارس دینی اشاره کرد که نمونه ی کوچکی از مبارزه با مظاهر فرهنگ اسلامیست.

در اعتراض به برگزاری این دادگاه نا عادلانه به همت جمعی از دانشجویان و تشکل های دانشجویی، نشست خبری در هفته جاری در تهران برگزار گردید که قرار بود در آن محمد کبیری مسئول رسانه ای این حزب، شاه نعیم مسئول دفتر این حزب در ایران و شوکت رحمه الله فرزند یکی از محکومین حبس ابد حضور پیدا کنند. اما آنگونه که مسئول بسیج دانشجویی امام صادق(ع) در ابتدای نشست گفت مدعوین آن تحت فشار دولت تاجیکستان و همچنین متاثر از عدم پیگیری لازم وزارت خارجه ایران، نتوانستند در جلسه حضور پیدا کنند.

حسنلو در این نشست گفت: حزب نهضت اسلامی در تاجیکستان تنها حزب قانونی آسیای میانه است و روحیات اصیل انقلابی دارند و متمایل به اندیشه انقلاب اسلامی هستند اما متاسفانه بدون حمایت لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران رها شده است.

در ادامه این نشست خبری ابراهیمی مسئول بسیج دانشگاه تهران هم گفت: هر چه مسیر تاریخ جلو می رود پرده های جدیدی از مواجهه جبهه حق و باطل پدیدار می گردد.

وی با اشاره به حمایت امریکا از جریان اسلام گرای تاجیکستان گفت: وقتی جبهه حق یا دولت هایی که از آنها انتظار می رود که آن جریانات را مورد حمایت قرار دهند در انجام وظایف خود کوتاهی می کنند، نظام استکبار جهت برهم زدن این دو گانه حق و باطل و سردرگمی آن دست به چنین اقداماتی می زنند.

ابراهیمی اضافه کرد: اینها تاکتیک امریکاست که نظم جبهه حق را به هم ریخته و در این زمینه انتظار می رود که دستگاه دیپلماسی ما فعالانه وارد میدان شده و صحنه را مدیریت کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: دولت تاجیکستان با اقدامات لازم زمینه را جهت فعالیت قانونی حزب اسلامی آن کشور فراهم نماید.

رئیسی دبیر جنبش عدالت خواه دانشجویی نیز در خصوص مساله اخیر در تاجیکستان به ایراد سخنرانی پرداخت و گفت: دستگاه سیاست خارجی وظیفه اش نفوذ معنوی در کشورهای منطقه است و یکی از اقدامات دولت می تواند افزایش نفوذ معنوی در منطقه آسیای میانه باشد.

وی گفت: دولت تاجیکستان باید بداند که برخورد تند با جریانات اسلام گرا در تاجیکستان می تواند منجر به رشد داعش و دیگر گروه های تکفیری در آسیای میانه شود.

دبیرجنبش عدالت خواه با اشاره به اینکه دولت های غربی و آمریکا نسبت به مساله تاجیکستان واکنش نشان داده اند گفت: این در حالی است که دستگاه سیاست خارجی ما تا کنون در این رابطه واکنشی نداشته است و این جای تاسف دارد.

رئیسی گفت: یکی از دسیسه های جبهه استکبار ایجاد دو قطبی شیعه و سنی است و ما اگر می خواهیم این دو قطبی را بشکنیم باید در راستای حمایت از جریانات اسلام گرا در کل منطقه گام های بیشتر و موثرتری برداریم.

دکتر مسلم یار از دانشجویان اهل سنت دانشگاه مذاهب اسلامی از دیگر سخنرانان در این مراسم بود که در ابتدای سخنان خود با ابراز تاسف و تالم شدید از واقعه رخ داده در تاجیکستان گفت: جریانات تکفیری جوانانی را که در زندگی شان تحت فشار قرار دارند را به خود جذب می کنند و قسمت عمده ای از نیروهای تروریستی از این قشر هستند، بنابراین اگر دولت تاجیکستان رویه کنونی خود را در برخورد با مسلمانان و جوانان آن کشور ادامه دهد بستر لازم را جهت سوق دادن جوانان آن کشور به سوی تکفیری ها فراهم می کند.

اصغری مسئول دفتر مطالعات دعوت اسلامی بسیج دانشگاه امام صادق (ع) آخرین سخنران بود که در غیاب مهمانان اصلی این نشست در جمع حضار به سخنرانی پرداخت و اظهار داشت: دولت تاجیکستان دولت توتالیتری است چراکه ۲۶ سال است که یک رئیس جمهور در آن کشور حکمرانی می کند و از طرفی دیگر این دولت به بهانه مبارزه با افراط گرایی، فعالیت تنها حزب رسمی خود را با یک نامه لغو می کند که این اقدام آنها تروریست پرور است و نتیجه عکس می دهد.

وی ادامه داد: چگونه می شود دادگاهی ناعادلانه برگزار شود و بدون کوچکترین سند و مدرکی ۱۳ نفر به حبس ابد محکوم شوند، جالب تر آنکه این دادگاه در غیاب خبرنگاران و اعضای خانواده آنها برگزار شده است.

مسئول دفتر مطالعات دعوت اسلامی بسیج دانشگاه امام صادق (ع) در اعتراض به سکوت جهان اسلام نسب به این مساله از کلیه دولت های اسلامی درخواست کرد مردم تاجیکستان را در این موضوع تنها نگذارند.