تصفیه خانه آب شرب طبس از مدار بهره برداری خارج شد

علیرضا محمدزاده درگفتگو با مهر با بیان اینکه اب مورد نیازشهر طبس از طریق منابع زیر زمینی یعنی ۲۴ حلقه چاه متعلق به امور اب و فاضلاب و همچنین تصفیه خانه سد نهرین تامین می‌شود، اظهارکرد: در سال جاری بدلیل کاهش نزولات جوی و عدم بارندگی در حوزه ابریز سد نهرین تصفیه خانه شهر طبس که در سال گذشته حدود ۳۲ درصد از اب مورد نیاز شهر در تابستان را تامین می‌کرد امسال از مدار بهره برداری خارج شد.

وی گفت: با توجه به پیش بینی موضوع بدلیل خشکسالی های پی در پی چند سال گذشته ما تمهیداتی را از قبیل مهندسی مجدد چاه‌ها و منابع با هدف مداومت و حداکثر بهره برداری از چاه‌ها و همچنین به کار گیری چاه های استیجاری در دستور کار قرار داده‌ایم.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در بحث مدیریت مصرف نیز بیان داشت: در این راستا بیش از ۲۰۰ مورد نشتی های نامرئی را شناسایی و رفع نقص کرده‌ایم.

محمدزاده با بیان اینکه در فصل گرما نیاز آب شهر طبس به ۲۸۰ لیتر در ثانیه خواهد رسید، عنوان کرد: منابع و پتانسیلی که هم اکنون در اختیار داریم حداکثر توان تامین حداقل ۲۲۶ لیتر آب را در ثانیه دارد.

کمبود ۲۰ درصد منابع تامین آب در طبس

وی عنوان کرد: این موضوع باعث می‌شود که ما با حدود ۲۰ درصد کمبود منابع تامین آب مواجه باشیم که راهی جزکاهش مصرف و صرفه جویی نیست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب طبس اظهار کرد: از همشهریان و مشترکین اب استدعا می‌کنم که باصرفه جویی حداقل ۱۵ تا ۲۰ درصد کمک کنند تا با کمترین مشکل تابستان امسال را سپری کنیم.

وی افزود: از انجا که در شهر طبس وسایل سرمایشی اکثرا کولر های ابی هستند ما بحث جیره بندی اب در طبس نخواهیم داشت برای شهروندان چون بسیار مشکل ساز خواهد بود.

وی ادامه داد: اما ان چیزی که پیش بینی می‌کنیم اگر اتفاق افتد طبیعتا ناچار خواهیم بود با کاهش فشار و افت فشار در شبکه شهری این کمبود اب را به این طریق تامین کنیم.

مدیرعامل شرکت اب و فاضلاب طبس ادامه داد: سرانه مصرف در نقاط مختلف متفاوت است ولی به طور متوسط ۲۰۰ تا ۲۵۰ لیتر آب است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به ازای هر نفر ۴۰۰ لیتر اب در شبکه توزیع می‌شود که طبق امار و سوابقی که از گذشته داریم این مقدار اب به ازای هرنفر بالا تر از ۵۰۰ لیتر خواهد رسید.

محمدزاده خاطر نشان کرد: بیش از ۱۷-۱۸ سال است که طبس دچار کمبود آب و خشکسالی بوده و این موضوع باعث شده است است که بهره برداری زیاد از منابع آبی منطقه و ابخوان های زیر شده است.

وی بیان داشت: این مسئله باعث نقصان و افت در منابع آب زیر زمینی شده است و ما هر سال چاه های متعددی را در بخش شرب حفر می‌کنیم که چاه‌ها به دلیل فقر منابع ابی منطقه و کاهش نزولات جوی هر سال کم آب تر می‌شود.

وی اضافه کرد: در سال جاری هم بعضی از چاه‌ها دچار کاهش ابدهی شده و چاه های آهکی که در گذشته منبع تامین اب ها شرب شهر بود در سال ۱۳۹۳ کاملا خشک شد و از مدار بهره برداری خارج شده است.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ چاه‌ها را کف شکنی کردیم و متاسفانه باز هم نتیجه مثبتی نگرفتیم که این مسائل به دلیل کمبود بارندگی و استفاده بیش از حد از منابع آبی منطقه رخ داده است.

محمد زاده گفت:در حوزه ابریز سد نهرین متاسفانه باران قابل توجهی نبوده و هیچ گونه آبگیری امسال در محدوده سد نهرین نداشتیم.