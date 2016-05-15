مردم باید متمایل به حفظ باغات شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در دویست و پنجاه و نهمین جلسه شورا و در جران طرح پیشنهادی حفظ و صیانت از باغات مزروعی شهر تهران توسط کمیسیون سلامت و محیط زیست و خدمات شهری گفت : تا سال ۸۲ آنچه بر شهر حاکم بوده عدم اجرای قوانین در حفظ و صیانت از باغات بوده به گونه ای که بسیاری از موارد تخلف ماده ۱۴ نیز اجرا نمی شده است.

وی ادامه داد: در آن سال ها مالکین می بایست ۷.۵ درصد ملکی که باغ تشخیص داده شده بود را می ساختند اما در عمل ۶۰ درصد می ساختند و سنگ بنای تخریب باغات هم از همان زمان ها بود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت : در سال ۸۲ ما با یک بحران مواجه شدیم و از اینرو اقدام به تدوین قانونی در زمینه حفظ و صیانت از باغات تهران کردیم مبنی بر اینکه مالک مجاز است تا ۳۰ درصد مساحت باغ و تا ۹ طبقه را بسازد با شرط اینکه درختان را از بین نبرد و ۷۰ درصد باغ ایجاد کند، این قانون به مجلس فرستاده شد و حتی مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت هم قرار گرفت، اما متاسفانه بد اجرا کردن این قانون سبب شد که باغات در معرض تهدید قرار گیرند.

چمران یاد اور شد : با همه ی این موضوعات این قانون که مشوقات زیادی برای مردم در جهت حفظ باغات داشت حتی منجر به پیشنهاد هایی از سوی مردم برای تبدیل زمینشان به باغ گشت.

رییس شورا یاسلامی شهر تهران گفت: اگر این قانون خوب اجرا می شد و افرادی سود جو سعی نمی کردند قانون را دور بزنند به یقین امروز وضعیت باغات شهر بهتر از این می بود.



چمران در ادامه بیان کرد :در موارد تخلفی هم شورا نظارت خود را داشت و با مالکینی که مبادرت به ساخت ۴۰ تا ۴۵ درصد مساحت باغ می کردند برخورد شد اما همانطور که گفتیم بد اجرا کردن قانون سبب شد که باغات آسیب ببینند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به طرح پیشنهاد گفت: اینکه ما نسبت به حفظ باغات حساس باشیم در نفس عمل بسیار خوب است اما باید در نظر داشت که قوانین باید در جهت تشویق مردم به حفظ باغات باشد چرا که تا وقتی که مردم متمایل به حفظ باغات نباشند نمی توانیم از باغات صیانت کنیم.



چمران گفت : اگر از سال ۵۹ نسبت به این موضوع حساسیت به خرج داده می شد بی شک امروز با این آسیب ها مواجه نبودیم .



وی ادامه داد: با این وجود برای حفظ باغات باید تبعات اجتماعی آن را هم در نظر بگیریم و نمی شود به مردم گفت که تنها ۷.۵ درصد از مساحت باغات را می توانند بسازند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با بیان اینکه فضای محل دائمی نمایشگاه ها تهران در بزرگراه چمران دیگر پاسخگوی برپای نمایشگاه ها نیست گفت: این فضایی که در شهر آفتاب ایجاد شده برای تمامی نمایشگاه ها می باشد که فضای خوبی هم مهیا شده است.

چمران با تاکید بر رونق هر چه بیشتر نمایشگاه شهر آفتاب گفت: این فضایی که از ابتدا ایجاد شده برای برپایی تمامی نمایشگاه ها بوده چرا که تهران دیگر ظرفیت برپایی نمایشگاه را ندارد.



وی با اشاره به فرسودگی فضای محل دائمی نمایشگاه های تهران گفت: محل دائمی نمایشگاه های تهران در بزرگراه شهید چمران نیز دیگر قابلیت برپایی نمایشگاه را ندارد چرا که هم تاسیسات آن، هم وسایل سرمایشی و گرمایشی و هم تجهیزات الکترونیکی آن پاسخگوی مخاطبان نیست از اینرو باید هر چه سریعتر مقدمات تعطیلی این محل و انتقال نمایشگاه ها به شهر آفتاب فراهم شود تا هم موجبات رونق این فضا فراهم شود و هم اینکه خدمات رسانی بهتری به علاقه مندان گردد.



چمران در ادامه جلسه به ذکر وقایع تاریخی ایام هفته نیز پرداخت و گفت: ۲۵ اردیبهشت ماه سالروز بزرگداشت شاعر پارسی گو حکیم ابوالقاسم فردوسی است. شاعری که از افتخارات ایران زمین به شمار می آید و تاریخ ایران باستان را زنده کرد.