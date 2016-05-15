غرب بیماری مزمنی برای جدایی از روحانیت ایجاد کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر سیدحسن آقایی فیروزآبادی رئیس هیات امنای دانشگاه عالی دفاع ملی، در جلسه دفاعیه یکی از دانشجویان دوره دکتری با موضوع نقش مراجع عظام و حوزه‌های علمیه در هشت سال دفاع مقدس و بهره‌گیری از آن در جنگ احتمالی آینده اظهار داشت: روحانیت شجره طیبه‌ای است که ائمه معصومین علیهم السلام ما را به گرفتن احکام دین از آن‌ها هدایت کردند. رسول خدا (ص) فرمود: علما امتی افضل من انبیا بنی اسرائیل و امام خامنه‌ای عزیز فرمود: هدایت دینی مردم، هدایت انقلابی مردم و هدایت سیاسی مردم برعهده آنهاست یک اصل مستحکمی و نگهدارنده برای دین خداست.

وی افزود: تنه این درخت طیبه، امیرالمومنین (ع) و شاخه‌هایش ائمه معصومین (ع) میوه‌ها روایت اهل بیت و برگها مومنین هستند، یک رمز زیبای دیگری است برای ادراک نقش روحانیت که تبیین کننده روایت اهل بیت و آیات قرآن کریم برای مردم است و محصول این تبیین هدایت دینی، هدایت انقلابی و سیاسی است.

عضو شورای عالی امنیت ملی همچنین گفت: ما در دوران عمر خود دو نقش ممتاز و فراموش نشدنی از روحانیت را به خاطر داریم که نقش روحانیت در انقلاب است که امام خمینی (ره) از روز اول بنای انقلاب را بر آموزش و پرورش نسل مومن، انقلابی و با سواد روحانیت که اهل تقوا بودند گذاشت و بعد ما در انقلاب دیدیم که پیامهای حضرت امام (ره) از بیوت این علما به دست مردم رسید و برنامه‌ریزی وسیعی که مردم برای ایستادن پای حرف امام (ره) و هدایت امام (ره) و عمل کردن به حرکت انقلابی از منبرهای روحانیت صادر و به قلم روحانیت جاری شد.

فیروزآبادی تاکید کرد: انقلاب تازه نهالش کاشته شد که دشمنان هجمه آوردند که این نهال را بشکنند، دوباره روحانیت نقش خود را در دفاع مقدس نشان داد و این بار هم روحانیت بود که مردم را پای فرمان امام (ره) آورد، به جبهه‌ها فرستاد و خود روحانیت به جبهه‌ها رفت و معنویت سنگرها را بالا برد و معنویت شبهای عملیات را درخشان کرد و باور عمومی جوانان را پرورش داد و با دانش و فهم و تقوا و ارادت به اهل بیت پیوند زد و آن چیزی آفریده شد که اسمش دفاع مقدس است و دفاع مقدس را ما به عنوان افتخار ملت ایران داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه با اشاره به نقش مراجع و روحانیت شیعه در دفاع مقدس گفت: نقش مراجع معظم شیعه و روحانیت در دفاع مقدس، نقش اول است، این نقش نقش جان است و هم نقش هدایت دینی است و هم هدایت انقلابی، هم هدایت سیاسی و هم نقش پیوند با آخرت و پیوند با معنویت و پیوند با امام زمان (ع) و اینها گامهای اصلی در حرکت انقلاب ماست و این تنها با حرکت سلسله جلیله روحانیت در مسیر زمان است که پیش می‌رود ما این نعمت بزرگ را داریم.

وی ادامه داد: بنابراین یکی از بزرگترین اقدامات انقلابی و سیاسی ما همین است که بتوانیم ریشه‌های این شجره مبارکه را در بین مردم روز به روز تقویت کنیم.

فیروزآبادی در پایان با اشاره به تلاش غرب برای شکاف در بدنه روحانیت گفت: متاسفانه غرب در دویست سال گذشته تلاش کرده مردم را از روحانیت جدا کند و یک بیماری مزمنی در بین بدنه روشنفکری کشور در این باره ایجاد کرد و اقدامات علمی و کارهای دانشگاهی برای تبیین این شجره می‌تواند که این بیماری مزمن را علاج بکند و گام به گام ما را به سمت اتحاد، وحدت، اتفاق، آگاهی دینی و انقلابی و سیاسی پیش ببرد.