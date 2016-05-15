عملیات های جدید در غرب عراق/خودروهای بمبگذاری شده داعش منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، ناظم الجغیفی رئیس استخبارات لواء الصمود در حدیثه گفت: نیروهای عراقی قبل از ظهر امروز به وقت محلی عملیاتی را برای پاکسازی منطقه الغراف و روستاهای کرانه رود فرات در حدفاصل میان حدیثه و ناحیه البغدادی در غرب الرمادی آغاز کرده اند.

وی افزود: نیروهای عراقی موفق به منهدم کردن دو خودرو بمبگذاری شده ای که عوامل انتحاری داعش با هدف کند کردن عملیات نیروهای امنیتی قصد انفجار آن را داشتند، شدند.

الجغیفی تاکید کرد: نیروهای عراقی به دنبال پاکسازی همه مناطق و روستاهای میان حدیثه و ناحیه البغدادی برای امن کردن جاده زمینی میان مناطق غربی هستند.

از سوی دیگر علی ابراهیم دبعون فرمانده عملیات الانبار اعلام کرد: نیروهای مشترک ارتش، پلیس و عشایر قبل از ظهر امروز عملیات امنیتی با پوشش هوایی برای آزاد سازی جزیره هیت در ۷۰ کیلومتری غرب الرمادی آغاز کرده اند.

وی افزود: عملیات شامل مناطق کوی البکر و الشامیه و بسیاری از روستاها در محور الجزیره خواهد بود.نیروهای امنیتی با توپخانه مراکز تجمع داعش در ورودی های جزیره هیت را هدف قرار می دهند.

دبعون تاکید کرد: طی ساعات آینده شاهد آزاد سازی مناطق جزیره هیت و نصب پرچم عراق بر بالای ساختمانهای آن و پایین کشیدن پرچم داعش و انهدام مواضع آن خواهیم بود.

هلاکت ۴ داعشی در صلاح الدین

یک منبع امنیتی وابسته به عملیات صلاح الدین از هلاکت تعدادی از داعشی ها در آتش توپخانه نیروهای مردمی خبر دادند و اعلام کردند: چهار داعشی در نزدیکی روستای المسحک در شمال شهر بیجی در شمال استان صلاح الدین به هلاکت رسیدند.