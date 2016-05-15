رزمایش «شیر آماده» با مشارکت اردن و آمریکا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الرأی اردن، رزمایش ۱۰ روزه «شیر آماده» در سال ۲۰۱۶ میلادی با حضور مشترک نظامیان اردن و آمریکا از امروز یکشنبه آغاز شد.

بر اساس این گزارش «فهد الضامن» سخنگوی این رزمایش طی سخنانی در این خصوص گفت: رزمایش شیر آماده که نخستین بار در سال ۲۰۱۱ میلادی برگزار شد، برای بار ششم در سال جاری با حضور نیروهای دریایی، زمینی و هوایی و با مشارکت نزدیک به ۶ هزار نظامی آغاز شد.

وی در ادامه سخنان خود در همین زمینه تصریح کرد: نیروهای مسلح اردن، ارتش عربی و نیروهای آمریکایی در این رزمایش حضور دارند.

سخنگوی رزمایش شیر آماده هدف از برگزاری این رزمایش را افزایش همکاری ها میان نیروهای مسلح اردن و آمریکا عنوان کرد و گفت: طرفین دارای روابط راهبردی و بیش از ۶ توافق در زمینه های مختلف از جمله نظامی هستند.

از سوی دیگر ژنرال «رالف گروفر» سخنگوی نیروهای آمریکایی در این رزمایش نیز گفت: رزمایش شیر آماده بزرگترین رزمایش واشنگتن با اردن از آغاز سال ۲۰۱۱ تاکنون است و به طرفین فرصتی را برای گسترش روابط و توانایی ها برای پاسخگویی به بحران ها و مقابله با تهدیدها فراهم می کند.

وی در ادامه عنوان کرد: ۳۰۰۰ نظامی آمریکایی در این رزمایش در کنار نیروهای اردنی حضور دارند.