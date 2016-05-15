مجتمع بزرگ توانبخشی جانبازان قزوین امسال آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی ظهر یک شنبه به همراه سید علی موسوی فرماندار قزوین و غللامرضا حقایق پور مدیرکل بنیاد شهید استان قزوین از مجتمع در حال تجهیز شهید رجایی جهان آباد قزوین بازدید کرد.

پنج میلیارد تومان هزینه ساخت مجتمع جانبازان

منوچهر حبیبی در هنگام بازدید از این مجتمع اظهارداشت: جانبازان ولی نعمتان انقلاب هستند و مسئولان وظیفه دارند برای تامین نیازهای رفاهی آنها تلاش بیشتری کنند.

حبیبی افزود: این مجتمع در دو فاز در حال اجراست و برای فاز اول آن یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از اعتبارات استان هزینه شده است.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: با پیگیری های انجام شده قرار است چهار میلیارد تومان اعتبار دیگر از سوی بنیاد شهید برای تکمیل فاز اول ودوم اختصاص داده شود که با این کار می توان این مجتمع زیبا را برای ارائه خدمات رفاهی و ورزشی مناسب جانبازان استان و کشور آماده کرد.

وی تصریح کرد: فاز اول این مجتمع تا سه ماه اینده آماده بهره برداری خواهد شد که استخر روباز و مجتمع های اقامتی نیز در آن پیش بینی شده است.

حبیبی گفت: در مجموع ۵ میلیارد تومان برای تجهیز و آماده سازی مجتمع مورد نیاز است و امیدواریم تا پایان سال همه مجموعه به بهره برداری برسد.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآورشد: جانبازان مشکلات جسمی و حرکتی زیادی دارند که نیازمند فعالیتهای ورزشی مستمر بویژه آب درمانی هستند که امکانات رفاهی و ورزشی این مجتمع می تواند نقش مهمی در کاهش مشکلات جسمی جانبازان داشته باشد.

حبیبی اظهارداشت: ساخت و تجهیز مجتمع توانبخشی شهید رجایی کار بسیار ارزشمندی است و امکانات این مجموعه به گونه ای است که می تواند مورد استفاده سایر استانها و گروههای مختلف نیز قرار گیرد.

وی گفت: فضای سبز این مجتمع بسیار مطلوب و گسترده است و بهترین مکان برای برگزاری اردو و دوره های آموزشی و ورزشی محسوب می شود.