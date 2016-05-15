تب برفکی سوغات دام قاچاق/ دامداران با کارشناسان همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر حسین بهداد عصر امروز یک شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به منشا ویروسی بیماری تب برفکی گفت: عامل بیماری تب برفکی قابلیت تغییر ماهیت داشته و این بار در سویه ای جدید با نام علمی O ۲۰۱۶ در منطقه شیوع کرده است.

بهداد با بیان اینکه بیماری تب برفکب با سویه جدید در کشورهای عراق، ترکیه و کویت مشاهده شده است تصریح کرد: تب برفکی با سویه جدید قلب دام مبتلا را مورد حمله قرار داده و در اصطلاح علمی دام دچار حالت قلب ببری (تایگر هارت) شده و در نتیجه تلف می شود.

وی علت تاخیر در آغاز واکسیناسون و بروز تلفات را نامتناسب بودن واکسن های موجود با سویه بیماری عنوان کرد و افزود: بمحض مشخص شدن سویه بیماری نمونه برداری از آن آغاز و تهیه واکسن متناسب با آن در دستور کار قرار گرفت.

بهداد با بیان اینکه تا کنون دو میلیون دوز گوسفندی و ۵۰ هزار دوز گاوی از واکسن این بیماری به دام های استان تزریق شده تصریح کرد:۳۵۰ هزار دوز گاوی و نیز ۲میلیون و ۳۰۰ هزار دوز گوسفندی دیگر نیز در اختیار اکیپ های واکسیناسیون استان قرار گرفته و امید آن میرود تا خرداد ماه تمامی جمعیت دامی استان واکسینه شوند.

وی جمعیت دام سبک و سنگین استان را در حدود پنج میلیون راس عنوان کرد و افزود: تا کنون ۱۳۰ کانون بیماری در استان شناسایی و در مجموع ۱۳۴۸ راس دام سبک و سنگین در اثر فعالیت این بیماری تلف شده اند.

مدیر کل دامپزشکی استان در بخش دیگری از سخنان خود از دامداران استان خواست تا با ارایه اطلاعات درست و همکاری های مستمر با کارشناسان این اداره کل از شیوع بیماری در مقیاس وسیعتر جلوگیر کنند.

بهداد از دامداران خواست تا در صورت وارد آمدن تلفات آن را بصورت بهداشتی دفن کنند و تا اطلاع ثانوی از خرید و فروش جلوگیری کنند.

وی همچنین به شیوع مکانیکی بیماری تب برفکی اشاره کرد و از عشایر استان خواست از کوچاندن دام به مناطق دیگر جلو گیری کنند.

بیماری تب برفکی یک بیماری بسیار واگیر و با عامل ویروسی است که طبق اسناد موجود بیش از ۵۰سال قبل نمونه های از آن در منطقه به ثبت رسیده است.

این بیماری از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام نبوده و مصرف گوشت و فراورده های لبنی دام آلوده هیچگونه عارضه ای در انسان ایجاد نمی کند.