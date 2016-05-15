۶۵۰ مرغداری خراسان جنوبی ازتسهیلات صندوق توسعه ملی بی بهره ماندند

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم ولی پور مطلق بعد از ظهر یکشنبه در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اظهار کرد: در حال حاضر تنها منابع تسهیلات بلند مدت در کشور صندوق توسعه ملی بوده که این امر دو مشکل اساسی در بخش کشاورزی ایجاد کرده و به نوعی مانعی برای استان های کم برخودار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اگر طرحی یک مرتبه از تسهیلات سرمایه در گردش استفاده کرده باشد دوباره نمی تواند از تسهیلات این صندوق استفاده کند، بیان کرد: نیاز است که این مشکل در سطح ملی برطرف شود.

لزوم تعیین جایزه های صادرات تولیدی و صنعتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر صندوق توسعه ملی بخش دام و طیور را چه در بحث سرمایه در گردش و چه در بحث سرمایه ثابت از محدوده تسهیلات خارج کرده است.

ولی پور مطلق با اشاره به فعالیت ۶۵۰ واحد مرغداری در خراسان جنوبی، عنوان داشت: در حال حاضر بخش عظیمی از صنعت دام و طیور استان از مزایای صندوق توسعه ملی بی بهره اند و این محدودیت باید هرچه سریعتر برداشته شود.

وی همچنین بر لزوم تعیین جایزه های صادرات تولیدی و صنعتی تاکید کرد و گفت: هم اکنون حدود ۶۵۰ هزار تن مازاد مصرف تولید مرغ در کشور داریم که این امر هر ساله برای ثبات قیمت مرغ هزینه های زیادی بر دولت تحمیل می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: علاوه بر این در حال حاضر برای صادرات گوشت مرغ مشکلاتی داریم که از این رو نیاز است مشوق های صادراتی برای تولید و صنعت در نظر گرفته شود.

ولی پور مطلق به اثار و تبعات خشکسالی های ۱۸ ساله در استان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر چهار شهرستان سرایان، بشرویه، طبس و بیرجند در وضعیت فوق بحرانی قرار دارند که اگر در بحث علوفه یارانه ای و آبرسانی به مزارع و دامداری ها اقدامی انجام نشود با مشکل حاد روبه رو می شویم.

بخش گردشگری از تسهیلات بانکی بی بهره است

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با انتقاد از عدم جداسازی بخش صنعت و گردشگردی در دریافت تسهیلات بانکی، اظهار کرد: با توجه به مشکلاتی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است این امر سبب شده که بیشتر تسهیلات به بخش صنعت پرداخت و در واقع بخش گردشگری از تسهیلات بانکی بی بهره بماند.

حسن رمضانی با بیان اینکه باید سهم مشخصی از تسهیلات بانکی به استان های محروم اختصاص یابد، بیان داشت: همچنین نیاز است که سهم بخش گردشگری از این تسهیلات معین و از بخش صنعت جدا شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون هتل هایی در طبس و بشرویه آماده افتتاح داریم اما این واحدها در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند، بیان داشت: با این وجود بانک ها محل هتل را به عنوان ترحین بانک قبول ندارند و از این رو سرمایه گذاران برای دریافت تسهیلات دچار مشکل هستند.

مدیرکل میراث فرهنگی خراسان جنوبی همچنین بر لزوم تعیین سهمی از تسهیلات مشاغل خانگی برای بخش صنایع دستی تاکید کرد و افزود: خراسان جنوبی ظرفیت های زیادی در بخش صنایع دستی دارد که می تواند محور مهمی برای توسعه استان شود.

رمضانی ادامه داد: رونق صنایع دستی در روستاها سبب جلوگیری از مهاجرت روستاییان و در نتیجه ماندگاری در روستاها می شود.