به گزارش خبرنگار مهر، احمد حاجی‌زاده بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان قم که به مناسبت آغاز برنامه‌های نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه اگر برای ایام نیمه شعبان کمک‌های ملی نباشد با مشکل مواجه خواهیم بود، افزود: در حال حاضر امکانات استان آن گونه که باید و شاید پاسخگوی نیازهای مردم قم نیست؛ چه رسد به اینکه در این مدت میزبان خیل عظیم زائران هم باشیم.

وی بیان داشت: در تعطیلات عید نوروز امسال بیش از ۳ هزار نفر از زائران از خدمات اقامتی مسجد مقدس جمکران بهره‌مند شدند که هزار نفر از آنان در سوئیت‌های اطراف مسجد و مابقی نیز در شبستان‌ها اسکان داده شدند.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران گفت: اتفاقی که امسال شاهد آن هستیم وحدت و همدلی مسئولان استان برای برپایی شایسته جشن‌های نیمه شعبان و ارائه خدمات بهتر به زائران است و در این راستا وظایف هر دستگاه و نهاد نیز مشخص شده و به آنان ابلاغ شده است.

فقدان نگاه ملی به برگزاری جشن‌های نیمه شعبان

وی با بیان اینکه باید به این اجتماعی بزرگ مهدوی که در جهان کم نظیر است توجه ویژه‌ای داشت که متأسفانه این نگاه در بین مسئولان ملی وجود ندارد افزود: در ایام نیمه شعبان تنها چند دستگاه همکارهای خوبی با مسجد مقدس جمکران برای برپایی این اجتماع بزرگ مردمی دارند که سپاه علی بن ابی طالب(ع)، نیروی انتظامی و هلال احمر از جمله آن‌ها هستند.

حاجی‌زاده ادامه داد: اگر مسئولان کشوری در اجتماع بزرگ مردمی نیمه شعبان حضور یابند، دیدگاه آنان نسبت به ارائه خدمات در راستای بهتر برگزار شدن این برنامه بزرگ شیعی تغییر خواهد کرد و ما این آمادگی را داریم که از کلیه مسئولان ملی برای حضور در این همایش بزرگ مهدوی میزبانی کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: عربستان برای میزبانی از ۲ میلیون حاجی در ایام حج، تمام کشور خود را بسیج می‌کند و وزارتخانه‌ای نیز برای این امر راه اندازی کرده است تا بتوانند برنامه‌های این ایام را مدیریت کنند با این حال هر سال شاهد وقوع برخی از حوادث هستیم در صورتی که هر ساله بسیاری از زائران برای حضور در نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران به قم سفر می‌کنند و خدماتی که ارائه می‌شود محدود است.

معاون اجرایی مسجد جمکران تأکید کرد: این مسجد از هیچ نهادی اعتبار دریافت نمی‌کند و این مردم هستند که جشن‌های نیمه شعبان را با کمک‌های مردمی و نذورات مدیریت و اداره می‌کنند.

وی عنوان کرد: امروز اگر بخواهیم همایشی برگزار شود دستگاه‌های زیادی می‌بایست دخیل باشند و هزینه‌های سنگینی صرف شود تا مقدمات کار فراهم شود؛ اما متأسفانه دستگاه‌های بزرگ، حمایتی از این حرکت بزرگ مهدوی به عمل نمی‌آورند هر چند که دستگاه‌های استانی همکاری خوبی در این زمینه دارند.

بسیج ۶ هزار نفر از خادمان افتخاری در ایام نیمه شعبان

حاجی زاده گفت: دو ماه قبل از سال جدید جلساتی تحت عنوان ستاد مناسبت‌های مذهبی تشکیل شد و برای برگزاری جشن‌های نیمه شعبان امسال ۶ هزار نفر از خادمان افتخاری را بسیج کرده‌ایم تا بتوانیم خدمات خوبی را به زائران در این ایام ارائه کنیم.

وی با بیان اینکه بیمارستان موقتی از روز دوشنبه این هفته فعالیت‌های خود را در مسجد مقدس جمکران آغاز خواهد کرد، افزود: تیم پزشکی و نیروهای امدادی نیز در این ایام خدمات درمانی خود را به زائران ارائه می‌دهند.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران همچنین با اشاره به حضور تیم درمانی نورآوران در مسجد مقدس جمکران، گفت: این گروه که مدیریت آن را وزیر بهداشت و درمان بر عهده دارد از هفته‌های گذشته در این منطقه مستقر شده‌اند و شخص وزیر نیز وقتی در قم حضور داشت ۱۶ عمل جراحی چشم را انجام داد که فعالیت‌های این گروه تا ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت.

وی گفت: ما در هر برنامه‌ای که در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود نظرسنجی به عمل می‌آوریم و آمار نشان می‌دهد که مردم رضایت نسبی از خدمات مسجد دارند و این رضایتمندی نسبت به سال‌های گذشته در حال افزایش است.

بلوار پیامبر اعظم(ص) به بلوار خدمات دهی به زائران تبدیل شود

وی با بیان اینکه مسیر اصلی حضور زائران در مسجد مقدس جمکران بلوار پیامبر اعظم(ص) است، افزود: باید برنامه‌ریزی کرد تا این بلوار به مسیر خدمات دهی به زائران تبدیل شود که در این صورت رغبت مردم و اهالی قم به استفاده از این بلوار بیشتر خواهد شد.

حاجی زاده ادامه داد: ۴۰ درصد از زائرانی که در ایام نیمه شعبان به مسجد مقدس جمکران می‌آیند اهل قم و ۶۰ درصد نیز زائران استان‌های دیگر هستند و اگر ما بتوانیم تنها ۲۰ درصد از مردم قم را ترغیب کنیم که از وسایل نقلیه شخصی برای تردد استفاده نکنند و این بلوار را به مسیر خدمات دهی تبدیل کنیم از مشکل ترافیک در این ایام کاسته خواهد شد.

وی بیان داشت: کمیته‌ای برای ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) راه اندازی شده است و استقبال‌ مردمی نیز در این زمینه زیاد است که دستگاه‌هایی همانند شهرداری، بهداشت و راهنمایی و رانندگی در این زمینه مأموریت یافتند.

معاون اجرایی مسجد مقدس جمکران با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ایام نیمه شعبان و به خصوص در شب و روز نیمه شعبان معضل ترافیک در مسیرهای منتهی به مسجد مقدس جمکران است، ادامه داد: باید تلاش کرد تا مشکلات ترافیک این مسیر مدیریت شود و از بوجود آمدن گره‌های ترافیکی جلوگیری کنیم.

وی همچنین خلأ برنامه‌های فرهنگی را یکی از نقاط ضعف برنامه‌های جشن‌های نیمه شعبان برشمرد و گفت: حضور دو میلیون نفری زائران در ایام نیمه شعبان در مسجد مقدس جمکران ظرفیت بسیار بزرگی است که دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌های فرهنگی خوبی برای تعمیق بیشن‌های فرهنگی و دینی زائران اجرایی کنند.