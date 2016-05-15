۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۰۳

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس دهم:

خدمت به محرومان از مهم ترین وظایف هلال احمر است

نماینده منتخب مردم تهران در مجلس دهم با تاکید بر اینکه خدمت به محرومان از مهم ترین وظایف جمعیت هلال احمر است، گفت: مجتمع دارویی درمانی هلال ایران برای مردم منشا اثرات خیر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابوالفضل سروش در بازدید از مجتمع هلال ایران در جریان خدمات بخش های مختلف این مجتمع قرار گرفت.

دکتر حمید چوبینه مدیر عامل مجتمع دارویی درمانی هلال ایران با تشریح اقدامات و خدمات این مجتمع درمانی به توسعه بخش های مختلف اشاره کرد و افزود: در حال حاضر تمام توان خود را برای  توسعه بخش های چشم پزشکی، مرکز رویش، توریست درمانی، پلی کلنیک سلامت خانواده به کار گرفته ایم و در آینده نزدیک ساختمان بیمارستان این مرکز به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به افتتاح سه مرکز ژنتیک سلامت مادر، جنین و نوزاد، بانک خون و مشاوره و تکریم ارباب رجوع در مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، تصریح کرد:  این بخش ها برای رسیدن به اهداف والای هلال احمر و با همکاری نیروهای متخصص آغاز به کار کرده است.

دکتر ابوالفضل سروش نماینده منتخب مردم تهران هم در این دیدار با اشاره به فرمایش آیت الله فاضل لنکرانی که «خدمت به خلق بالاترین خدمت است مخصوصا به بیماران و نیازمندان» از خدمات و فعالیت های و در ادامه گفت: این مجتمع برای منطقه شرق تهران منشاء اثرات خیر است، چرا که این منطقه از نظر امکانات نسبت به مناطق دیگر ضعیف است.

وی با قدردانی از مسئولان مجتمع برای ایجاد زیرساخت ها و افتتاح مراکز جدید، افزود: خدمت به محرومان مهم ترین کار است و مردم از هلال احمر انتظار کمک بیشتری دارند که ایجاد دفتر مددکاری و جلب مشارکت های مردمی اقدامی برای رسیدگی به این موضوع مهم است.

سروش ادامه داد: با توجه به اینکه زیرساخت ها باید بر اساس درآمد، توسعه پیدا کند و با توجه به اقدامات مهم و توسعه ای خوبی که انجام شده باید کمک کرد تا این اقدامات هدفمند تر و با سرعت بیشتری به نتیجه برسد.

کد مطلب 3659373
حبیب احسنی پور

