راهپیمایی روز «نکبت»؛ دعوت به وحدت و پایان دودستگی میان رهبران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، صدها نفر از شهروندان در نوار غزه با برگزاری راهپیمایی گسترده، گروه های ملی و اسلامی را به زنده نگه داشتن شصت و هشتمین سالگرد روز نکبت فراخواندند.

بر اساس این گزارش این راهپیمایی از میدان سرباز گمنام به سمت مقر سازمان ملل متحد آغاز شد و مردم در آن پرچم فلسطین را در دست داشتند.

«زکریا اغا» عضو کمیته اجرایی جنبش فتح در این خصوص گفت: پس از گذشت ۶۸ سال از روز نکبت، مردم ما فلسطین، وطن خود را فراموش نکرده اند و از هر طریقی به آن باز خواهند گشت. تمامی جهانیان بدانند که مردم ما به وطن جایگزین راضی نمی شوند و هیچ کس حق ندارد یک وجب از سرزمین ما را تصاحب کند.

وی در ادامه سخنان خود گروه های فلسطینی را به حفظ وحدت ملی و همبستگی به عنوان پلی برای رسیدن به فلسطین و همچنین دفاع در برابر چالش ها و تحقق طرح ملی بازگشت به فلسطین با حاکمیت کامل و به پایتختی قدس شریف فراخواند.

اغا همچنین از رهبران خواست که انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را با مشارکت حقیقی برگزار کنند و سازمان آزادی بخش را مجددا بازسازی کنند تا حلقه قوی برای دفاع از مردم فلسطین گردد و اشغالگران را در تمامی دادگاه های بین المللی به منظور افشای جنایات آنها و بازگرداندن حق به صاحبان سرزمین مورد پیگیری قرار دهد.

در همین راستا «جمیل مزهر» رهبر جبهه خلق برای آزاد فلسطین در این رابطه گفت: باید وحدت خود را به صورت واقعی از طریق پایان دادن به دودستگی فلسطین، تشکیل دولت وحدت ملی و ایجاد دوباره نهادهای سازمان آزادی بخش فلسطین نشان دهیم تا بدین صورت پایبندی خود را به سرزمین مان، حق بازگشت و مقاومت تمامی نسل ها اعلام کنیم، وی افزود: این مراسم یابود فرصتی حقیقی برای پایان دادن به دودستگی ها است.

«سمیر ابو مدلله» رهبر جبهه دموکراتیک نیز در این باره اظهار داشت: حق بازگشت، حقی فردی و گروهی برای تمامی فلسطینی ها است، حتی اگر از آن دور باشند. زیرا فرد فلسطینی که دارای تابعیت اروپا است نیز آرزو دارد به سرزمین پدران خود باز گردد.

وی در پایان از جنبش فتح و حماس خواست که در یادبود روز نکبت در کنار یکدیگر بایستند تا بدین صورت به دودستگی ها پایان دهند و برای مبارزه با اشغالگری ها برنامه ریزی کنند.