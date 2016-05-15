ورزشگاه محل تمرینات تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، پس از برگزاری نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با دکتر نتاج مدیرعامل موسسه بانک قوامین مقرر شد تا مجموعه فرهنگی ورزش پاس قوامین(شهید دستگردی) به جهت انجام تمرینات تیم ملی فوتبال در اختیار ملی پوشان قرار گیرد.

در نشست مسئولین فدراسیون و موسسه پاس قوامین قرار شد تا زمین چمن مجموعه پاس قوامین و همچنین سایر اماکن ورزشی به منظور انجام تمرینات در اختیار تیم ملی فوتبال قرار بگیرد.



دکتر نتاج با اشاره به اینکه حمایت از ورزش ملی کشور وظیفه ملی ما است، گفت: موسسه قوامین در راستای رسالت خود و در حمایت از تیمهای ورزشی کشور و همچنین ارج نهادن به ورزش قهرمانی، تمامی امکانات خود را در اختیار ورزشکاران مخصوصا قهرمانان تیم ملی فوتبال قرار می دهد.



در پایان این جلسه مهدی تاج نیز ضمن تشکر از حمایتهای فرماندهی نیروی انتظامی و مسئولین موسسه قوامین گفت: برای موفقیت تیم ملی فوتبال باید همه ارگانها با یکدیگر گام برداند و با حمایتهای نهاد های مختلف، قطعا تمرینات تیم ملی فوتبال نتیجه بخش و افتخار آفرینی برای ایران اسلامی خواهد بود.