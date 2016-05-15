برای پرواز دوباره «قو» وقت تنگ است/ زمان دوباره ساختن ملوان است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه ملوان، مسعود رضاییان با انتشار متنی نوشت:

« بنام خداوند جان وخرد

بعضی وقت ها که حرف زدن خیلی دشوار می شود حداقل می توانی با دل نوشته هایت و با قلمت با مردم ارتباط برقرار کنی ، با آنها حرف بزنی احساس تلخ و مشترک خود را با آنها تقسیم کنی . اما امروز دل شکستگی به قلمت هم سرایت کرده ، نه ذهنت یاری ات میدهد و نه قلمت ، اندوهی بی پایان سراسر وجودت را فرا میگیرد تا حتی توان معذرت خواهی کردن درست را هم از دست بدهی.

آمار و احتمالات، زیارت و خواندن نماز در حرم، انگیزه بالای بچه ها ، همه جوره فراهم کردن امکانات لازم برای ماندن تیم از سوی کادر فنی و هیئت مدیره و …. هیچکدام نمی توانند جلوی شلیک آن دو گلوله مرگبار را به پیکر قوی سپید انزلی بگیرند . این سقوط قابل پیش بینی بود اما قابل فهم نیست ، باورکردنی نیست و از همه بدتر تحمل کردنی هم نیست . بعنوان ناخدای این کشتی اینک به گل نشسته از همه عاشقان دل خسته ملوان از ته دل عذرخواهی می کنم که کشتی به منزل نرسید . صفر تا صد مسئولیت این ناکامی بر دوش من است و از همه بزرگواران استدعا دارم فرزندان برومند خودتان ، بازیکنان ملوان را در برهه بسیار حساس وخطیر تنها نگذارید و همچون دریای شمال با سخاوت باشید و مطمئن باشید که همه بازیکنان ، کادر فنی و سرپرستی از اولین روز شروع تمرینات تا ساعت ۸ شب جمعه سیاه ۲۴ اردیبهشت یک لحظه کم فروشی نکردند. قسم می خورم که هرگز از زبانم و یا قلمم در مدح و ستایش هیچ انسانی ، استفاده ابزاری نکرده ام و نه خواهم کرد اما در طول ۸ماهی که مهمان شما بندرنشینان مهمان نواز بودم دیدم که هیئت مدیره و در راس آنها ، رئیس هیئت مدیره بسیار فراتر از وظیفه سازمانی خود عمل کردند آنها تیمی را که شب قبل از ورود به لیگ برتر بی یارو یاور و بدون مالک یا حامی مالی تنها مانده بود تحویل گرفته و بیش از توان خود حمایت کردند.

بی گمان در سقوط تیم ملوان عوامل بسیار زیادی دخیل بوده اند که پرداختن به همه آنها در مجال این نوشته نیست، اما برای مداوای تن زخمی و از جنگ بازگشته ملوان مرور و بررسی این عوامل ضروری است.

برای اینکه قوی سپید دوباره بلند شود و برفراز آسمان لیگ برتر پرواز بس فاخرانه داشته باشد وقت تنگ است و امروز هم دیر است. باید در سایه لطف و حمایت شما همیشه حامیان این تیم و خرد جمعی پیشکسوتان و مسئولین ، فصل گذشته را بخوبی تجزیه و تحلیل نمائیم تا بدانیم چه کارهایی باید می کردیم که نکردیم و چه کارهایی کردیم که نباید می کردیم .

اینک زمان انتقال خشم نیست ، زمان مجازات نیست زمان زمان باز سازی در سایه اندیشه است . زمان دوباره ساختن ملوان است. بودن یا نبودن من یا یکایک بازیکنان و اعضای کادر فنی و سرپرستی تیم و کارکنان باشگاه اصلاً اهمیت ندارد. انچه که مهم است برپاخاستن دوباره ملوان است.

خشم و کینه ها را دفن کنیم ، مراسم مجازات را تعلیق کنیم و برای از نو ساختن به پا خیزیم البته با شما که بدون شما ملوان تنها می ماند.

ملوان کشتی عشق است

یا رب ناخدایش باش

یا علی

مسعود رضائیان»