پرونده عنکبوت ۱ و ۲ در راستای مبارزه با مدلینگ کلید خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی امروز در نشست مشترک با قضات دادسرای جرایم رایانه‌ای با اشاره به آسیب‌های فضای مجازی بر ضرورت مقابله با این آسیب‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه دشمن سعی می‌کند در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی سرمایه‌گذاری کند و علاوه بر این بتواند در افکار جوانان نفوذ کند و برای آینده‌های دور نقشه‌های خود را پیش بینی کند، بنابراین یکی از راهکارهای جدی در این زمینه مبارزه با تهدیدهایی است که در حوزه فضای مجازی رخ می‌دهد.

وی با اشاره به تمرکز دشمنان علی الخصوص دشمنان غربی و سرویس‌های امنیتی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی تصریح کرد: امروز دشمن از دو طریق جاذبه‌های جنسی و جاذبه‌های مالی برای ترغیب و تشویق درآمدهای نامشروع در این فضا سرمایه گذاری می‌کند که بتواند نسلی بی اراده پرورش دهد، همچنین گروه‌های معاند انقلاب اسلامی احساس می‌کنند از این ظرفیت علیه انقلاب استفاده کنند.



جعفری دولت آبادی با بیان اینکه گزارش‌های ارائه شده از سوی مراجع رسمی از افزایش آمار جرائم در حوزه فضای مجازی خبر می‌دهد، گفت: آماری که امروز در وزارت کشور قرائت شد نشان می‌دهد که این آمار در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.



دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان داشت: امروز فضای مجازی به یک بستر فعالیت جدی تبدیل شده است و اگر ما این تهدید را به فرصت تبدیل نکنیم در آینده با مشکلات بیشتری مواجه می‌شویم.



وی با اشاره به تهدیدها و آسیب‌های فضای مجازی افزود: شکستن حریم خصوصی، ریختن آبرو و انتشار عکس‌های محرمانه افراد، انتشار مطالب خلاف واقع و مبتنی بر جاذبه جنسی برای جذب مخاطب، انتشار مطالبی برخلاف موازین اسلامی و دینی و ... از جمله آسیب‌های فضای مجازی است.



جعفری دولت آبادی یادآور شد: امروزه در فضای مجازی شاهد افزایش چشمگیر و یا حنی توسعه و ترویج شبکه‌های مبتذل، مستهجن که خطر جدی برای خانواده‌هاست هستیم.



دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: دادسرای تهران به عنوان یکی از بزرگترین دادسراهای کشور آمادگی دارد که در این مبارزه‌، حمایت‌های قضایی جدی را به عمل آورد و امیدواریم دستگاه‌هایی که متولی مسئول این کار هستند و بودجه‌ها را دریافت می‌کنند و وظیفه رسمی در رصد و نظارت و پایش این فضا را دارند، بهتر به وظایف خودشان عمل کنند تا هم تذکرات رسمی از مقامات ارشد شنیده نشود و هم مردم بتوانند به راحتی و ایمن در این فضا فعالیت کنند.



وی تصریح کرد: امروزه وظیفه داریم که این فرصت فضای مجازی را از یک تهدید یه یک فرصت برای نظام تبدیل کنیم و دادسرای تهران آمادگی دارد که در این زمینه کمک کند.



جعفری دولت آبادی ضمن تذکر به خانواده‌های ادامه داد: هم در پرونده قتل ستایش و هم در موارد مشابه به خانواده‌ها در رابطه با اوقات فراغت فرزندانشان تذکر داده‌ایم. ما باید بر اوقات فراغت و تنهایی جوانان و نوجوانمان نظارت کنیم؛ امروز در یکی از روزنامه‌ها مصاحبه‌ای با متهمی درج شده بود که مرتکب قتل فجیعی در مشهد شده بود و در توجیه علت ارتکاب این جرم گفته بود که وقتی تنها بودم دچار این حالت شدم، پس خانواده‌ها حتما باید بر اوقات تنهایی فرزندانشان نظارت داشته باشند تا شاهد حوادثی از این قبیل نباشیم.



دادستان تهران ادامه داد: ظرف دو سال گذشته در حوزه مبارزه با آرایشگاه ها و مزون‌های مرتبط با مدلینگ کارهای خوبی انجام شده است و دو پرونده عنکبوت یک و عنکبوت دو توسط سرپرست دادسرای جرایم رایانه‌ای و همکارانمان کلید خورد،‌ حدود ۵۰ آرایشگاه،‌ ۵۰ مزون و ۵۰ آتلیه عکاسی تحت شاخه اطلاعاتی و قضایی در آمدند ودستگیری های انجام و صفحات زیادی بسته شد.

وی تصریح کرد: امیدواریم این اقدامات با وجود کمبودهایی که در دادسراها به خصوص در دادسرای های تخصصی وجود دارد ادامه پیدا کند.

جعفری دولت آبادی گفت: می توانیم ادعا کنیم که حداقل با ضرباتی که صفحات مختلف خورده اند آنها به همین راحتی نمی توانند فعالیت کنند چرا که اشراف نظارت در صفحات اینستاگرام و فیسبوک وجود دارد.

دادستان تهران ادامه داد: خانواده ها مطمئن باشند که نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده اند و نظارت لازم را انجام می دهند لذا افرادی که به دنبال جاذبه های جنسی و درآمد بیشتر هستند مطمئن باشند که دادستان تهران ورود کرده و اقدامات بیشتری در این زمینه خواهد کرد.

وی در پایان گفت: خانواده ها باید بر جوانان ونوجوانان کنترل بیشتری داشته باشند و نباید اجازه دهیم استفاده از جاذبه های زیبایی موجب نقض ارزشها و انحراف در رفتارهای جوانان شود.

جعفری دولت آبادی در پایان با بیان اینکه فضای مجازی امروز به یک رسانه تبدیل شده به رسانه‌ها نسبت به انتشار مطالبی با محتوای ضدیت با قانون اساسی، ضدیت با اسلامیت و نظام جمهوری اسلامی، خدشه دار کردن استقلال کشور، تخریب ارزش‌های انقلاب اسلامی، ترویج گروهک‌ها و گروه‌های ضدنظام، القای بد بینی و ناامیدی در مردم نسبت به کارآمدی نظام جمهوری اسلامی، انتشار اخبار محرمانه در رسانه‌ها، ترویج وابستگی به بیگانه، ترویج قومیت گرایی در کشور، تحریک و ایجاد اختلاف بین مردم و تضعیف نهادهای رسمی نظام و انتشار اخبار غیر واقعی، تذکر داد