دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر در کمال آرامش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده با اعلام اینکه در دیدارهای هفته پایانی لیگ برتر به غیر از چند مورد جزئی، هر هشت دیدار قابل قبول و در کمال آرامش برگزار شد، گفت: ضمن تشکر از مقامات اجرایی فوتبال که همزمان در هشت مسابقه مخصوصا در دیدارهای حساس، فعالانه انجام وظیفه کرده اند، اجرای مراسم اهدای جام در اهواز هم بسیار مناسب و بدون حاشیه برگزار شد.

وی در ادامه اظهار داشت: هفته‌های پایانی که مصادف با حضور گسترده و بعضا ۱۰۰ هزار نفری تماشاگران بود، این نوید را می دهد که اگر سطح فنی مسابقات بالا باشد و همه چیز در زمان و مکان خود به موقع اجرا شود و مقامات اجرایی و داوران هم با کمترین اشتباه، بازیها را برگزار کنند، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد.

رئیس کمیته انضباطی ادامه داد: در هر صورت خوشحالیم از اینکه بازیهای لیگ برتر به سلامتی تمام شد. اگر چه در هفته ۲۹ و در بازی استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز شاهد صحنه های تاسف بار بودیم که رای آن هم صادر شده و در مسیر ابلاغ است، مابقی مسابقات قابل قبول بوده و حوادث نگران کننده ای وجود نداشته است. مطمئنا در لیگ های پایین تر از جمله لیگ های دسته اول و دوم، هم عزم عمومی فدراسیون وجود دارد که هفته های پایانی با کمال آرامش و نظم برگزار شود که بعد از برگزاری تمامی مسابقات و فینال جام حذفی در شهر خرمشهر، شاید بتوان یک جمع بندی انضباطی از حوادث فصل فوتبال کشور به عمل آورد و با آمار و ارقام، اطلاعاتی را به سمع ونظر علاقمندان رساند.

حسن زاده در خاتمه افزود: از همه همکاران انضباطی سراسر کشور، خصوصا عزیزانی که به طور مستقیم، ماموریت نظارت در بازیهای حساس را بر عهده داشتند و اکثرا با طی مسافت، حتی با وسیله نقلیه زمینی در شهرهای دور و نزدیک حاضر شدند و مسائل انضباطی را به موقع در اختیارمان قرار دادند تشکر می کنم.