  1. جامعه
  2. انتظامی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۷

واحد ضد اغتشاش زنان، «مردم پایه» است

واحد ضد اغتشاش زنان، «مردم پایه» است

فرمانده یگان های ویژه ناجا با اشاره به اینکه واحد ضد اغتشاش پلیس زن در این یگان "مردم پایه" است، گفت: تقویت تجهیزات این یگان بر مبنای دانش بومی صورت می گیرد.

به گزارش  خبرگزاری مهر ، سردار حسن کرمی در حاشیه برگزاری همایش علمی پلیس زن در یگان های ویژه ناجا با اشاره به برگزاری این همایش، گفت: خوشبختانه استقبال از این همایش بی نظیر بود و بیش از ۱۲۰ مقاله به این همایش ارسال شد.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با بیان اینکه در این همایش ۱۰ مقاله ارائه شد، افزود: رویکرد یگان ویژه به مسائل علمی و اجتماعی است .

سردار کرمی تأکید کرد: در مأموریت های یگان ویژه اتخاذ رویکرد علمی توأم با استمرار آموزش توجه شده است.

وی افزود: تلاش مان این است در سال جاری بر مبنای رویکردهای اجتماعی و اتخاذ راهبرد بازدارنده فعالیت کنیم.

این مقام ارشد یگان ویژه ناجا تأکید کرد: واحد ضداغتشاش پلیس زن در این یگان، مردم پایه است و فعالیت این واحد بر مبنای نیاز صورت می گیرد.

وی با بیان اینکه بکارگیری واحدهای ضداغتشاش زنان در عملیات های مردم یاری صورت می گیرد، افزود: اجرای طرح دریا، راهپیمایی بزرگ اربعین و ... از مواردی است که از این یگان استفاده خوادهد شد.

فرمانده یگان های ویژه ناجا با اشاره به امنیت و آرامش مطلوب در کشور در پاسخ به سوال خبرنگار خبری پلیس در راستای تقویت و تجهیز یگان های ویژه، اظهار کرد: امروز یگان ویژه هم از نظر علمی و به لحاظ مهارتی از توان مندی بالایی برخوردار است.

وی تأکید کرد: راهبرد یگان ویژه "بازدارنده است" و متناسب با این راهبرد تجهیزات و آموزش تدوین و تعریف می شود؛ رویکرد یگان ویژه در مسائل مختلف اجتماعی مبتنی بر همین راهبرد است.

سردار کرمی با اشاره به اینکه در چند ساله اخیر بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات یگان ویژه تکمیل شده است، اشاره کرد: بیشتر ابزار و امکانات این یگان با نمونه برداری از نوع بومی و داخلی است؛ واحدهای یگان ویژه در سراسر کشور مستقر هستند.

کد مطلب 3659406

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها