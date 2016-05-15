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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۷:۴۶

فاز دوم ایجاد مخزن امن اشیا تاریخی در استان ایلام انجام می‌شود

فاز دوم ایجاد مخزن امن اشیا تاریخی در استان ایلام انجام می‌شود

ایلام-سرپرست معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان ایلام گفت: فاز دوم ایجاد مخزن امن اشیا تاریخی در استان ایلام انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، رویا ارجمندی اظهار داشت: فاز دوم ایجاد مخزن امن اشیا تاریخی در استان ایلام انجام می‌شود.

وی افزود: فاز دوم ایجاد مخزن امن اموال فرهنگی، تاریخی در دست اقدام است که شرح خدمات و برآورد اولیه این امر با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال انجام گرفته و در مرحله اخذ استعلام است؛ این مرحله شامل تهیه مونتاژ و نصب قفسه‌های بزرگ و ریلی، خرید و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل دماسنج و رطوبت سنج و دستگاه تهویه هوا است.

سرپرست معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان ایلام عنوان کرد: با انجام این مرحله اشیا موجود در گنجینه قلعه والی به این مکان منتقل خواهد شد.

ارجمندی تصریح کرد: استان ایلام دارای بیش از چهار هزار اشیا فرهنگی و تاریخی است.

کد مطلب 3659407

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