به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی ایلام، رویا ارجمندی اظهار داشت: فاز دوم ایجاد مخزن امن اشیا تاریخی در استان ایلام انجام می‌شود.

وی افزود: فاز دوم ایجاد مخزن امن اموال فرهنگی، تاریخی در دست اقدام است که شرح خدمات و برآورد اولیه این امر با اعتبار ۴۰۰ میلیون ریال انجام گرفته و در مرحله اخذ استعلام است؛ این مرحله شامل تهیه مونتاژ و نصب قفسه‌های بزرگ و ریلی، خرید و نصب دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل دماسنج و رطوبت سنج و دستگاه تهویه هوا است.

سرپرست معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان ایلام عنوان کرد: با انجام این مرحله اشیا موجود در گنجینه قلعه والی به این مکان منتقل خواهد شد.

ارجمندی تصریح کرد: استان ایلام دارای بیش از چهار هزار اشیا فرهنگی و تاریخی است.