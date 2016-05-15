نقش کلیدی پلیس زن درپیشبرد اهداف نظام/تقویت یگان ویژه دردستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار زاده کمند در همایش علمی پلیس زن در یگان های ویژه اظهار داشت: امروز به قاطعیت می توان گفت آماده ترین و قابل ترین میزان توانمندی در بین تمامی نیروهای مسلح در یگان ویژه مشهود است.

وی با بیان اینکه یگان ویژه در ارتقاء نظم و امنیت نقش کلیدی دارد، افزود: در نیروی انتظامی مجاهدان واقعی و سربازان امام زمان حضور دارند.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا ادامه داد: باید بدانیم زمانی منتظران واقعی هستیم که تن به ستم ندهیم و شرط منتظرواقعی بودن این است که در زمان غیبت مطیع ولی امر زمان خود باشیم.

سردار زاده کمند با بیان اینکه امروز نیروی انتظامی از مهم ترین اجزای تامین و توسعه امنیت ملی است، گفت: نیروی انتظامی زیر چتر ولایت پرچم عدالت را در دست گرفته و برای توسعه نظم و امنیت اجتماعی ایفای نقش می کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به نقش موثر پلیس زن در یگان ویژه بیان کرد: تقویت یگان ویژه در ابعاد مختلف از جمله تاکتیک، تجهیزات و ... در دستور کار قرار دارد و یکی از ابعاد تقویت یگان ویژه، بحث نقش دهی به زنان است.

جانشین معاون هماهنگ کننده ناجا تاکید کرد: کارکنان زن با سازماندهی و ساختاردهی مناسب می توانند در مأموریت های مختلف نظیر حمایت و تأمین امنیت مثمرثمر باشند.

وی ادامه داد : قطعا همکاران زن در یگان ویژه می توانند با یک برنامه ریزی درست و مناسب همانند دلاورمردان این یگان نقش موثر داشته باشند و پشتوانه بسیار خوبی در کلیه قسمت ها باشند.

جانشین معاون هماهنگ کننده با بیان اینکه مسئولیت پلیس زن در ایران از سایر کشورها مهم تر و سنگین تر است، گفت: این پلیس، علاوه بر لزوم داشتن اقتدار و توانمندی باید ارزش های یک زن مسلمان را رعایت کند و این وجه تمایز پلیس زن ایران با سایر کشورهاست.

سردار زاده کمند در پایان با اشاره به به انتظار مقام معظم رهبری که در سخنان اخیرشان که « پلیس در عین اقتدار و توانمندی حتی با مجرمین بدرفتار نباشد» گفت: ما در جمهوری اسلامی ایران معتقدیم پلیس یگان ویژه اعم از زن و مرد در این اقتدار و توانمندی باید در زمینه فکری، اعتقادی، اخلاقی، خلاقیت، هوشمندی و ... یک انسان کامل و توانمند باشد.